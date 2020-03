AMLO: Conservadores quieren que me aísle para aprovechar vacío de poder

Durante su gira de trabajo en Culiacán, en el estado de Sinaloa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no dejará de trabajar durante la crisis sanitaria por el COVID-19, ya que su labor es fundamental para mantener el funcionamiento al país.

"¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción. O sí, habría la conducción de ellos porque en política no hay vacíos de poder. Los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del país de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo", declaró.

López Obrador mencionó que se tomó la temperatura dos veces, luego de que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien acudió a una conferencia junto al presidente en días pasados, diera positivo a la COVID-19.

Según el pripio mandatario, la grabación se realizó en el hotel Lucerna de la ciudad de Culiacán. En ese lugar se habría registrado el primer caso de COVID-19 en Sinaloa, situación que López Obrador también destacó en su vídeo, ya que este hotel ha sido su lugar de hospedaje habitual.

"Desde luego, pues ya se limpió, hay sanidad, y el coronavirus no es la peste. Tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas, los científicos, la sana distancia, que estemos en casa si no son actividades fundamentales", mencionó, tras reiterar que está "muy bien y de buenas" y no se aislará pese a las críticas.

En el vídeo, el presidente de México enfatizó su mensaje a la población para quedarse en casa, a fin de prevenir los contagios en los adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables ante el coronavirus.

"Si nos quedamos en casa y nos proponemos a cuidar a adultos mayores vamos a salir adelante. Hacemos todo de manera profesional para que no haya enfermos y, lo más importante, que no se pierdan vidas humanas", aseveró.

Hasta el 29 de marzo, las autoridades mexicanas han contabilizado 993 casos confirmados de coronavirus, así como 20 fallecidos por esta enfermedad. Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, informó que el coronavirus está presente mayormente en hombres, con un 57%, mientras que en la población femenina representa un 43%.