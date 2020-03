Grupos de emigrados cubanos en EEUU piden levantamiento de sanciones a Cuba y Venezuela

"Hacemos un urgente llamamiento al gobierno de Estados Unidos, para que en estos momentos de grave crisis provocada a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, suspenda aquellas sanciones impuestas a los pueblos de Cuba y Venezuela, para que pueda garantizarse el acceso a suministros de salud, asistencia, acceso a alimentos a estos dos pueblos hermanos y todo aquello que dificulte o impida una respuesta adecuada a la actual pandemia", subraya el documento.

El llamamiento está firmado por las organizaciones de emigrados cubanos Alianza Martiana, Asociación Cultural José Martí, Asociación de Mujeres en Defensa de la Familia, Brigada Antonio Maceo, Cuban Americans for Engagement (CAFE), y el Círculo Bolivariano de Miami Negra Hipólita.

También suscribieron el comunicado la Fundación por la Normalización de las Relaciones EE.UU. y Cuba (Fornorm), Labor Community Alliance of South Florida, Liga de Defensa Cubano-Americana, Socialist Workers Party, Solidaridad Judía, y U.S. Hands Off Venezuela South Florida Coalition.

El pasado 26 de marzo, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció a Estados Unidos por entorpecer la ayuda médica internacional que la isla brinda en varias naciones, en el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus, y denunció las sanciones impuestas a Cuba a través del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a la isla hace casi 60 años.

"Lamentable que mientras la COVID-19 amenaza a la humanidad, el gobierno de EEUU, en vez de poner fin a ilegal sistema de medidas coercitivas unilaterales como el bloqueo contra Cuba, dificulte combate contra la epidemia, atacando a países que practican la solidaridad y cooperación internacional", escribió el canciller en su cuenta de la red social Twitter.

​Por su parte, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos a levantar las sanciones económicas a países como Cuba y Venezuela, en medio de la situación de pandemia por el nuevo coronavirus que vive el planeta.