El G20 coordina acceso a medicinas para afrontar el COVID-19

Los líderes del G20 participaron de un encuentro virtual con el objetivo de "coordinar los esfuerzos de las economías más grandes del mundo para hacer frente tanto a la pandemia de COVID-19 como a sus consecuencias negativas en la sociedad, economía y finanzas", indica un comunicado de la cancillería del país norteamericano.

El jefe de la diplomacia mexicana acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión, en la que se abordaron tres puntos.

El primero de estos puntos fue "la necesidad de garantizar el acceso de todos los países al material y equipo médico necesario", consigna el comunicado.

Ebrard señaló que la reunión examinó la necesidad de "controlar la tendencia a especular y acaparar" los equipos médicos más demandados en todo el mundo, como los ventiladores respiratorios para pacientes contagiados por el virus de SARS CoV-2, continúa el documento.

El segundo punto fue "el acceso a tratamientos y vacunas, cuando estos estén disponibles", en un tiempo estimado de aproximadamente un año, y el tercero abordó "las acciones para contener el daño económico de la pandemia", que va a afectar a los más pobres, ante lo cual México instó a sentar la bases de un acuerdo internacional, añade el comunicado.

El secretario de relaciones Exteriores mencionó que en la cumbre participaron líderes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas.

Mitigar el impacto internacional

El resumen de Ebrard señala que los mandatarios observaron las consecuencias de la pandemia en el escenario actual, que impacta al conjunto del sistema internacional.

"Hubo consenso en torno a la necesidad de actuar con solidaridad y de manera coordinada, incluyendo el freno y control de las tendencias de especulación y acaparamiento", dice el reporte oficial.

El canciller sostuvo que la posición del presidente López Obrador fue "de actuar en favor de los más pobres y de los que están en situación de vulnerabilidad".

Las bases para la recuperación económica deben ser acompañadas de "decisiones de gran calado que contribuyan al desarrollo y a la inclusión social".

El canciller sostuvo que el daño en materia económica, empleo y bienestar será muy grande, "derivado de las medidas sanitarias que obligadamente se están tomando".

Ebrard aseguró que "el compromiso con el trabajo conjunto se tendrá que demostrar en los próximos días y meses".

Sin embargo, advirtió que "el momento de actuar es ahora", de manera coordinada y compartida.

"No podemos pensar que haya un orden mejor en el ámbito global si no podemos con esta pandemia y si no hay solidaridad hoy, hay que exigirlo", afirmó.

El G-20 es un mecanismo informal de concertación política y económica creado en 1999 en el que participan las principales economías del mundo, así como países invitados y organismos internacionales.

La presidencia anual rotativa le corresponde este año a Arabia Saudita.

En México se han registrado seis decesos por el COVID-19, y hay 475 personas contagiadas, según los últimos datos oficiales.

A nivel mundial, la cifra de personas contagiadas es de 462684, mientras que han fallecido 20.834 personas a causa de esta enfermedad, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado el jueves.