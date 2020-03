China endurece el mensaje a EEUU por las presiones a sus medios de comunicación

"Si Estados Unidos sigue por la senda equivocada, China no tendrá otra opción que tomar más medidas de respuesta", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Geng Shuang, en una comparecencia ante la prensa.

El 2 de marzo, Washington impuso restricciones a la cantidad de periodistas de los medios chinos en Estados Unidos, específicamente, las cinco entidades que fueron designadas por el Departamento de Estado el 18 de febrero de 2020 como misiones extranjeras de China.

La prensa estadounidense estimó que los medios chinos se verían obligados a reducir su personal de 160 a 100.

El mes pasado, la Casa Blanca designó como misiones extranjeras a la Agencia de Noticias Xinhua, China Global Television Network, Radio Internacional de China, Corporación de distribución diaria de China y Hai Tian Development USA.

China respondió con la anulación de las acreditaciones a varios empleados estadounidenses de los periódicos The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

Geng instó al Gobierno estadounidense a "corregir sus errores y frenar las presiones infundadas a los medios de comunicación de China".

Estados Unidos alega que sus restricciones a los medios de comunicación chinos se deben a la expulsión de tres periodistas del The Wall Street Journal por una nota de opinión sobre el coronavirus en China publicada el 3 de febrero. Las autoridades chinas calificaron el artículo como "sensacionalista" y "racista" por denigrar los esfuerzos del país asiático en la lucha contra el virus. El diario estadounidense se negó a disculparse por su publicación.

Otro de los medios que están ahora en la mira del Gobierno estadounidense es la cadena televisiva Telesur, según lo confirmó aún en febrero el propio enviado estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams.