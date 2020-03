El senador republicano Ted Cruz, en cuarentena tras dar la mano a un contagiado con COVID-19

Cruz explicó que había entrado en contacto con el individuo contagiado en la Conferencia de Acción Política Conservadora en un centro de congresos a las afueras de Washington DC.

El presidente de EEUU,, y el vicepresidente, también estaban presentes en la conferencia. No obstante, el mandatario estadounidense no teme el contagio porque usa desinfectante de manos constantemente, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

Cuando le preguntaron si tenía miedo de que el coronavirus llegara a la Casa Blanca, Trump respondió que "no, no me preocupa en absoluto. Hemos hecho un gran trabajo [protegiendo el sitio del virus]".

Cruz señaló que permanecerá en Texas hasta que pasen 14 días desde el momento en el que entró en contacto con el individuo, aunque, insistió, no fue más allá de "una breve conversación y un apretón de manos".

"Como la interacción fue hace 10 días, el período de incubación promedio es de 5 o 6 días, la interacción fue de menos de un minuto y no presento síntomas, las autoridades médicas han destacado que las probabilidades de transmisión son extremadamente bajas", aclaró Cruz en un comunicado.

El representante de Arizona Paul Gosar también tuvo contacto con el individuo infectado "durante un largo período de tiempo, y se dieron la mano varias veces". Gosar está en cuarentena y ha prometido que permanecerá en su casa de Arizona durante 14 días.

Al menos 21 personas han muerto con coronavirus en Estados Unidos y ha habido más de 500 casos confirmados.