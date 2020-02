EEUU agrega a 3 personas y 12 entidades en el Líbano a la lista de terroristas mundiales

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) a tres funcionarios con base en el Líbano y 12 entidades con base en el Líbano vinculadas a la Fundación Mártires, parte de la red de apoyo [de Hizbulá]", dijo el Tesoro.

Atlas Holding y otras 10 compañías afiliadas a Atlas también fueron designadas por sus supuestos vínculos con la Fundación Mártires, según el comunicado.

Kassem Mohamad Ali Bazzi, un alto funcionario de Atlas, se encontraba entre las personas designadas, según el comunicado.

Jawad Nur-al-Din y Sheikh Yusuf Aasi también fueron designados por su supuesto vínculo con la Fundación Mártires, según el comunicado.

El Tesoro también sancionó a la compañía libanesa Mirath S.A.L., que es propiedad de Din, según el comunicado.

La lista completa de entidades designadas también incluye: Al Kawthar; Amana Fuel Co .; Amana Plus S.A.L. Amana Sanitary and Paints Company L.T.D .; Atlas Holding; Capital S.A. L. City Pharma SARL; Servicios turísticos globales SAL; Corporación Internacional de Equipos Médicos y Drogas; Mirath S.A.L. Sanovera Pharm Company SARL; y Shahed Pharm.