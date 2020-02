Caso Assange: "Está en juego el conocer lo que se cuece en las estructuras más opacas del poder"

Según Garzón, el juicio de extradición contra Assange a instancias de EEUU por las publicaciones de Wikileaks "es de importancia extrema".

"Está en juego la libertad de expresión, está en juego la prensa independiente, está en juego el conocer lo que se cuece, lo que se determina en las estructuras más opacas del poder frente a quienes deciden compartir esas noticias, esas investigaciones con el público en general", dijo al abogado español a Sputnik.

Garzón está seguro de que "no hay posibilidad de que haya ningún tipo de espionaje" en este caso.

"Aquí no hay trampa, aquí es poner en conocimiento público, y además con todo rigor, hechos que son de suma gravedad. Por tanto, está en juego la libertad de expresión, la protección de la prensa libre e independiente", concluyó.

Un tribunal del estado de Virginia (Estados Unidos) reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un supuesto delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y por 17 cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos entre 2010 y 2011.

Las imputaciones están relacionadas con los papeles de las, el centro dey lospor WikiLeaks en cooperación con medios establecidos internacionales, desde el británico The Guardian al español El País, el alemán Der Spielgel o The New York Times.

Es la primera vez que la ley de Espionaje, que data de 1917, se emplea contra un editor o un medio de comunicación, según el entorno de la plataforma de filtraciones.

Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.