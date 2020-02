El equipo de Assange se mantiene optimista ante su juicio de extradición a EEUU

"Estamos optimistas", dijo Hrafnson a Sputnik a la entrada del tribunal, ubicado en el mismo recinto penitenciario donde está recluido el periodista australiano.

El juicio que arranca este 24 de febrero con la exposición de los cargos y las circunstancias que avalan la petición de entrega del fundador de WikiLeaks.

Las sesiones continuarán a lo largo de la semana y se reanudarán en mayo.

Estados Unidos reclama a Assange por un supuesto delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y por diecisiete cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.

Las imputaciones están relacionadas con los papeles de las guerras de Irak y Afganistán, el centro de detención de Guantánamo Bay y loas cables diplomáticos difundidos por WikiLeaks en cooperación con medios establecidos internacionales, desde el británico The Guardian al español El País, el alemán Der Spielgel o The New York Times.

Es la primera vez que la ley de Espionaje, que data de 1917, se emplea contra un editor o un medio de comunicación, según el entorno de la plataforma de filtraciones.

Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años de prisión.