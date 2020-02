Artistas y activistas piden la libertad de Julian Assange

Rogers Waters, de Pink Floyd, Chrissie Hynde, de la también mítica banda The Pretenders, y la cantante MIA encabezarán la protesta, según la organización.

La marcha arrancará en la sede del Alto Comisionado de Australia, en el Strand, y recorrerá esta gran avenida hasta desembocar en la plaza de Trafalgar, hacia las 13.30 horas GMT.

El padre de Assange, John Shipton; su abogada australiana, Jennifer Robinson; y el director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, han confirmado su participación en este último gran acto de solidaridad antes del inicio del juicio, el lunes 24.

"Es la causa más importante en el mundo en este momento", clamó a Sputnik el activista John McKee.

De cuna inglesa y residencia en Ginebra, McKee viaja periódicamente a Londres en protesta por la reclusión de ciberactivista australiano en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh.

"Le apoyo desde el principio, es un tipo genuino, un narrador de la verdad y emisario de paz", defendió.

Otros músicos se esperan en la protesta, como Brian Eno y el rapero Lowkey, junto con la diseñadora de moda Vivienne Westwood, entre otros artistas.

Además, el economista griego e intelectual de izquierdas, Yanis Varoufakis, intervendrá en el evento, según confirmó en su cuenta de Twitter.

"Allí estaremos: sábado a las 11.30 [GMT] en Australia House, Londres … Merece la pena defender el derecho de saber lo que hacen los poderosos en nuestro nombre", escribió.

Estados Unidos reclama a Assange por un supuesto delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y de diecisiete cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.

Las 18 imputaciones están relacionadas con los papeles de las guerras de Irak y Afganistán, los presos de Guantánamo Bay y los cables diplomáticos difundidos por WikiLeaks en cooperación con medios establecidos internacionales, desde el británico The Guardian al español El País, el alemán Der Spielgel o The New York Times.