Un veterano de guerra estadounidense desea celebrar el Día de la Victoria con los rusos

Ese día cada año, Rusia festeja el Día de la Victoria con un desfile militar en la emblemática Plaza Roja. Esta vez se espera la participación de varios jefes de Estado y Gobierno.

"Estoy seguro de que iré a Moscú", dijo Melnikoff a Sputnik cuando se le preguntó sobre sus planes para el próximo Día de la Victoria. "Si nuestro grupo [The Greatest Generations Foundation] va a Moscú, iré con ellos, y estoy deseando que llegue [ese día]. El líder de nuestro grupo está en negociaciones con la Embajada y todos están tratando de planear esto, y esperamos que suceda. Creo que va a suceder", acotó el veterano.

Melnikoff, hijo de padres ucranianos, enfatizó que será importante para él estar en Moscú este día porque "fue esa combinación [entre las tropas aliadas y las soviéticas] la que derrotó a la máquina alemana".

El sargento, que sufrió dos heridas durante la contienda, desea que las nuevas generaciones comprendan el significado de la guerra y que hagan lo posible por evitar otra conflagración.

"Quiero hacer llegar este mensaje a todos para que no tengamos que volver a hacerlo y de alguna manera arreglemos las cosas de forma que podamos vivir juntos, y eso es importante para mí", destacó.

A pesar del largo viaje hasta Moscú se siente muy optimista y apuntó que el líder de la fundación Greatest Generations, piensa traer a Rusia a los veteranos que todavía pueden valerse por sí mismos.

"Tenemos muchos veteranos que ya no pueden hacerlo. Están en hogares, en sillas de ruedas y demás. Soy muy activo y estoy seguro de que iré", dijo. "Realmente espero reunirme con [el presidente ruso Vladímir] Putin".

La guerra

Melnikoff contó que fue reclutado cuando contaba con 23 años, y que fue convencido de que iban a combatir para salvar el mundo. "Me habrían reclutado antes, pero estuve trabajando durante cuatro años en un astillero construyendo grandes barcos, como el acorazado Massachusetts y cruceros pesados".

Agregó que por eso fue aplazado y luego reclutado en junio de 1943. "Entrenamos y sabíamos que íbamos a combatir, y sabíamos que teníamos que ir allí y derrotar a los alemanes porque habrían destruido el mundo".

Señaló que conocían lo que estaba haciendo la Alemania nazi y que "el Ejército Rojo estaba sufriendo grandes pérdidas, y yo lo sabía muy bien. Y sabíamos que teníamos que ayudar porque no podrían haber ganado la guerra sin nosotros, pero no podríamos haber ganado la guerra sin ellos".

"Sé las tremendas pérdidas que sufrió la Unión Soviética. Nuestro motivo fue realmente salvar el mundo. Fue una guerra para salvar al mundo".

Melnikoff acotó que entrenaron en Estados Unidos y después durante cinco meses más en Inglaterra, y luego él fue uno de los protagonistas del desembarco de Normandía como integrante de la 29 división, del 175 regimiento de infantería.

"Mi división fue una de las que llegaron a la playa el día D ", dijo. "A partir de ese momento, simplemente continuamos liberando personas hasta el final", comentó.

El centenario contó sobre la liberación de la localidad francesa de Saint-Lo, en cuya batalla fue herido en el cuello. Recuerda que fue trasladado a Inglaterra para curarse. "Me recuperé y luego me uní a la compañía en la que estaba. Me uní a ellos en Vier [Francia]. Tomamos Vier y nos dirigimos hacia el sur y luego nos dirigimos hacia el este a medida que avanzamos hacia Alemania", relató.

"Entonces, primero, capturamos y liberamos a Francia. Luchamos a través de Bélgica y Holanda", recordó que estaban cerca cuando la batalla de las Ardenas, pero que no participaron directamente en esta. "Continuamos por Bélgica y Holanda".

Contó que siguieron su camino liberando pueblos y ciudades. "Finalmente llegamos hasta el río Elba, que era donde se suponía que debíamos parar por acuerdo de los políticos", dijo. "Así que esperamos allí y en unos días más el Ejército Rojo llegó al río Elba y fue entonces cuando los conocimos".

​El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas y estadounidenses se reunieron en el río Elba, cerca de la ciudad de Torgau en Alemania. La reunión fue un hito clave en el proceso de poner fin a la Segunda Guerra Mundial y se produjo cuando las tropas estadounidenses avanzaron desde el oeste y las tropas soviéticas avanzaron desde el este, dividiendo así a la Alemania nazi en dos.

"Más tarde, las cosas cambiaron, pero eso es política. No podemos hacer política, yo no hago política", apuntó al referirse a los sucesos que ocurrieron tras el fin de la guerra.

La vida a los 100 años

El veterano de guerra tiene un hijo y una hija, dos nietos y seis bisnietos; su bisnieto mayor tiene 24 años.

Melnikoffel 28 de noviembre, se siente y se ve muy bien, y está viviendo una vida activa y feliz. "Creo que tengo mucha suerte de haber sobrevivido a todo esto. Creo que tengo una actitud muy positiva. Amo a las personas y trato a todas las personas por igual. No me siento de 100, probablemente tengo buenos genes".

Reveló que también viaja a Europa y siempre les cuenta a niños y adultos sobre los años de guerra. "Me paso el tiempo volviendo a Europa. Hablo con los niños, con las personas, me tomo fotos con ellos. Quiero asegurarme de que se den cuenta de lo que sucedió hace 75 años, cuántas personas se perdieron. Hablo en las escuelas: he hablado en las escuelas de Francia, en los Estados Unidos. Sobre todo me gusta hablar con los niños", aseguró.

Rusia y EEUU

Melnikoff está seguro de que las relaciones entre Moscú y Washington eventualmente tendrán que mejorar.

"Creo que pueden mejorar, y creo que tienen que mejorar. Es algo político y trato de no meterme demasiado en las cosas políticas", dijo.

Al comentar sobre los intentos actuales de reescribir la historia, incluidas las páginas de la Segunda Guerra Mundial, Melnikoff dijo: "Es política y no tengo control sobre la política".

"Tomo la historia como realmente sucedió. No trato de cambiar la historia. Lo que sucedió, sucedió. Y no lo cambiaré. Contaré la historia tal como la conozco, pero los políticos hacen otra cosa", concluyó el veterano.

Unas 15.000 personas se preparan para participar en Moscú en el desfile militar por el 75 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria.

Para los rusos y gran parte de los habitantes de la antigua Unión Soviética, aquella contienda, que comenzó el 22 de junio de 1941 con la invasión alemana y terminó en mayo de 1945 con la capitulación de la Alemania nazi, se considera la Gran Guerra Patria.