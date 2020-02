Embajada rusa ve un "aumento de la rusofobia" en nuevas sanciones de EEUU

Este jueves, Estados Unidos impuso sanciones en el marco de la Ley de No Proliferación Nuclear contra las empresas rusas Kumertau Aviation Production Enterprise, la Oficina de Diseño de Instrumentos de Construcción en Tula y la Asociación de Producción Científica Mashinostroyeniya, una compañía de diseño de cohetes.

"Vemos en este enfoque otro aumento de la rusofobia, así como un intento de promover estrechos intereses en el mercado internacional de tecnologías de defensa", escribió la embajada en su cuenta de Facebook.

Nuevas sanciones de EEUU también apuntan a seis empresas chinas: Baoding Shimaotong Enterprises Services Company Limited, Dandong Zhensheng Trade Co. Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co. Ltd, Shenzhen Tojoin Communications Technology Co. Ltd, Shenzhen Xiangu High-Tech Co. Ltd, Wuhan Sanjiang Importación y Exportación Co. Ltd.

Además, el Gobierno de EEUU sancionó a la compañía iraquí Kata"ib Sayyid al-Shuhada y a la empresa turca Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.

Según EEUU, las sanciones se impusieron debido a que se determinó que varias personas extranjeras han participado en actividades que justifican la imposición de medidas de conformidad con la Sección 3 de la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria.