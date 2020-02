EEUU impone sanciones a empresas de China, Irak y Rusia por presunta proliferación nuclear

Las compañías sancionadas son Kumertau Aviation Production Enterprise, la Oficina de Diseño de Instrumentos de Construcción en Tula y la Asociación de Producción Científica Mashinostroyeniya, una empresa de diseño de cohetes, según el documento.

Las sanciones también apuntan a seis empresas chinas: Baoding Shimaotong Enterprises Services Company Limited, Dandong Zhensheng Trade Co. Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co. Ltd, Shenzhen Tojoin Communications Technology Co. Ltd, Shenzhen Xiangu High-Tech Co. Ltd, Wuhan Sanjiang Importación y Exportación Co. Ltd.

Además, el Gobierno de EEUU sancionó a la compañía iraquí Kata'ib Sayyid al-Shuhada y a la empresa turca Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.

El documento explica que las sanciones se impusieron debido a que se determinó que varias personas extranjeras han participado en actividades que justifican la imposición de medidas de conformidad con la Sección 3 de la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria.