"Intentaré ser útil": Pablo Iglesias participará en el diálogo con Cataluña

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha asegurado que "habrá que buscar acuerdos con todos" y que estará presente porque se lo ha pedido el propio presidente de España, Pedro Sánchez.

📺 "Yo voy a tratar de ser útil a mi país. Hace falta diálogo, diálogo y diálogo. Todos vamos a tener que ceder, y va a ser un proceso largo".@PabloIglesias #GobiernoARV pic.twitter.com/LbAve1nHg6 — PODEMOS (@PODEMOS) February 10, 2020

No ha querido anunciar la fecha en la que se realizará el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, pero ha confirmado que será "pronto", así lo ha manifestado en una entrevista para el programa de televisión de la Sexta, Al rojo vivo.

"Hace falta diálogo"

Iglesias ha explicado que "se va a esforzar mucho" y que "todos van a tener que ceder":

“No va a ser una cuestión que se resuelva en cuestión de horas. El conflicto político de Cataluña es una realidad histórica de nuestra patria desde hace más de 200 años."

También ha declarado que no está prevista la figura de un relator: "No está previsto. Creo que los dos Gobiernos podremos entendernos perfectamente". Asimismo, el vicepresidente ha confesado que tendrán que hablar con todos esos partidos políticos que ponen trabas a la Administración porque no hay un gobierno de mayoría. "Si los ciudadanos hubieran querido un Gobierno de un solo partido, no tendríamos tantos problemas. La soberanía nacional está en el Parlamento".