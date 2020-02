Expertos: visita de Lavrov simboliza nueva geopolítica en América Latina

Rina Mussali, politóloga especializada en temas internacionales, dijo a esta agencia que "el viaje ocurre ante un cambio de ruta en la geopolítica reciente de América Latina, comenzando por el giro de Brasil a la derecha y el regreso del peronismo en Argentina".

La conductora del programa de análisis Vértice Internacional del Canal de Congreso considera interesante el momento político mexicano en el tercer intento de López Obrador, conjugado con el triunfo de Alberto Fernández en Argentina, en octubre pasado.

"Esos cambios de timón en la segunda y la tercera economía latinoamericanas, México y Argentina, propician un relanzamiento de proyectos regionales latinoamericanos", indica Mussali.

Los otros dos destinos elegidos, Cuba y Venezuela, se explican por los "lazos históricos" de Rusia con Cuba y el "respaldo" a la industria petrolera venezolana y al Gobierno de Nicolás Maduro.

La experta considera que México tiene un lugar en ese nuevo realineamiento de fuerzas regionales.

"La recomposición de fuerzas políticas latinoamericanas impone la necesidad para Rusia de acompañar la dinámica latinoamericana, que en 2019 vivió un tsunami de protestas en Chile, Ecuador y Colombia", afirma la investigadora.

Ebrard se apegó al viejo guión de la no intervención al plantear "la importancia del diálogo entre todos los Estados para la construcción de consensos y la solución pacífica de controversias", dijo la experta.

Sin embargo, el comunicado oficial de la cancillería mexicana no mencionó en ese pasaje a Venezuela.

Lavrov decidió ser más claro y, ante la falta de una presentación conjunta con Ebrard, que la diplomacia mexicana evitó, él convocó a periodistas para expresar la posición rusa.

En Venezuela "solo por medio de un diálogo, sin condiciones previas, todas las partes pueden acordar soluciones mutuamente aceptables para superar la crisis actual".

La gira de Lavrov ocurrió casi a la vez que el jefe de la diplomacia de EEUU, Mike Pompeo, recorría territorios de la antigua Unión Soviética: Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán.