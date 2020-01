El 'acuerdo del siglo': "Este plan tiene todos los componentes para que fracase"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente ha revelado su plan para el 'acuerdo del siglo' con el objetivo de resolver el conflicto palestino-israelí. No obstante, Ashraf Ajrami, exministro de asuntos de los prisioneros de la Autoridad Palestina, cree que la mayoría del pueblo no apoyará el acuerdo de Washington.

"Este plan tiene todos los componentes para que fracase. No reconoce nuestros derechos nacionales. No nos da soberanía sobre la mezquita Al Aqsa [sagrada para los musulmanes], no nos da Jerusalén Oriental como capital de un futuro Estado palestino, no aborda el tema de los refugiados palestinos y nos deja con cero tierras", explicó Ajrami.

Qué ofrece el plan de Trump

La iniciativa propone que existan dos Estados pero que Jerusalén quede en manos israelíes.

quede en manos israelíes. A Israel se le permite anexionar el 40% de Cisjordania , mientras que a los palestinos se les han prometido varios territorios en el desierto de Néguev.

, mientras que a los palestinos se les han prometido varios territorios en el desierto de Néguev. A los palestinos se les promete un Estado independiente en un plazo de cuatro años, siempre y cuando desarmen a grupos militantes como Hamás y la Yihad Islámica .

. Trump también garantiza 50.000 millones de dólares y ayuda constante al presidente palestino Mahmud Abás, quien rechazó la iniciativa, como era de esperar.

"Ya hemos recibido grandes sumas de dinero, pero esta cantidad va para pagar los salarios, así que al final los palestinos de a pie no sentirán la diferencia", comentó el exfuncionario.

Para que un acuerdo de paz tenga éxito, EEUU necesita dar a los palestinos tierras que puedan cultivar y desarrollar, así como iniciar proyectos que generen puestos de trabajo y mejoren la economía palestina, cree Ajrami. Hasta que eso suceda, "no tenemos nada de qué hablar".

El ministro de Economía del Estado de Palestina,, comparte la opinión.

"Las fantasías de Trump expuestas en el llamado acuerdo del siglo no significan nada para nosotros. Ni miles de millones de dólares ni millones de empleos valen una sola calle en Jerusalén. Este acuerdo nació muerto. No prestaremos atención a estas ofertas, promesas ni amenazas. El liderazgo palestino encabezado por el presidente Mahmud Abás estaba en contra de este plan desde el principio. Así que es nuestro deber con el pueblo enfrentarnos a Trump y a los sionistas, y lo llevaremos a cabo con honor", comentó el ministro a Sputnik.

Una amenaza a la seguridad

Los palestinos de Cisjordania y Gaza continúan las protestas contra el plan de Estados Unidos. Creen que es humillante, mientras que Abás advierte que no planea combatir la violencia en las calles.

Ajrami cree que la situación puede empeorar, ya que la Autoridad Palestina, enojada por el anuncio de EEUU, podría decidir renunciar a su cooperación en materia de seguridad con Israel, perjudicando la estabilidad regional. Aunque en el pasado se han expresado amenazas similares, esta vez "será diferente", cree el exministro, simplemente porque "la Administración estadounidense ha privado a los palestinos de toda esperanza".

"Este acuerdo del siglo complica más de lo que resuelve. No solo destroza el frágil equilibrio de la región, sino que también puede conducir a la inestabilidad interna. Si Abás se atreve a aceptar el plan, llevará a una revuelta, ya que la calle palestina nunca dará su bendición", concluyó.

La estabilidad regional también está en riesgo, cree Ajrami. Así, el Estado Islámico —grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países en un mensaje de audio advirtió que los extremistas comenzarán una nueva fase de ataques que se centrará en Israel y que echará por tierra el plan de la Administración estadounidense de resolver el conflicto palestino-israelí.

A lo largo de los años, Palestina no solo ha ayudado a Israel a impedir que los militantes palestinos lancen ataques terroristas. Solo en el 2015 las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina impidieron hasta 200 ataques contra Israel.