López Obrador prefiere no responder a Trump sobre sus dichos de que México paga el muro

"Hay elecciones en EEUU, es un tiempo especial, nuestra relación con el Gobierno de EEUU es buena, no queremos pelearnos, amor y paz; y aunque nos cuquen [provoquen] no nos vamos a enganchar", respondió el mandatario en conferencia de prensa, a una pregunta sobre el discurso de Trump en el estado de Nueva Jersey (noreste).

Trump dijo en un mitin que de su campaña por la reelección que "en realidad, y pronto se enterarán ustedes, México está pagando por el muro (…) en última instancia y de buena manera, el muro será pagado por México".

López Obrador comentó que quienes desean que él responda a Trump son sus adversarios, vinculados al extitular de Seguridad detenido en EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico, Genaro García Luna, que ejerció el cargo durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

"Lo que quisieran nuestros adversarios que dejaban pasar armas y llegaban a acuerdos con el Gobierno estadounidense, los que están callados ahora que está detenido García Luna, quisieran que nos peleáramos con el presidente Trump", afirmó el jefe de Estado.

La actual administración mexicana no es resultado de un "fraude electoral", por lo tanto "tenemos legitimidad suficiente para gobernar haciendo valer los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos porque somos un país soberano, y no responder con balandronadas", añadió el gobernante.

Trump dijo a sus partidarios que la construcción del muro es vital para que los "criminales" no entren a su país, y aseguró que a México le conviene ese proyecto de construcción del muro gran parte de los más de 3.200 kilómetros de frontera común.