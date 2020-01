Los participantes de la conferencia en Berlín acuerdan plan de solución a la crisis libia

"Hemos acordado que habrá un plan de solución integral", dijo Merkel en una rueda de prensa.

La canciller afirmó que "los documentos que hemos acordado hoy deberán ser aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU" y tras la aprobación formarán parte del proceso político para resolver la crisis en Libia.

"Lo más importante es que los representantes libios, en particular el general Haftar y Sarraj acordaron los próximos pasos a seguir, propuestos por el secretario general de la ONU y el señor (enviado especial de la ONU para Libia Ghassan) Salame. Esto es, en particular, una comisión militar cinco por cinco", señaló Merkel.

Asimismo Merkel comunicó que los participantes de la conferencia se comprometieron a no brindar apoyo a las partes en conflicto.

"Se trata de la asistencia militar, asistencia de armas, por tanto se respetará el embargo de armas y la tregua", dijo.

Según la canciller, los participantes del foro hablaron por separado con al Sarraj y Haftar.

"Hemos hablado con ellos por separado ya que las discrepancias entre los dos lados son así que no les permiten hablar entre sí. Ellos no participaron en la conferencia, pero estaban allí, pero no en la misma sala", apuntó.