Paraguay reforzará seguridad ante los conflictos internacionales

"Hemos considerado que debemos establecer el meca­nismo necesario que pueda asegurar también nuestros intereses, de manera que lo que afecta en el mundo, en la región, también muchas veces afecta en Paraguay", dijo Soto, informó el diario local La Nación.

El ministro afirmó que a pesar de que existe preocupación por parte de las autoridades por la seguridad del país, indicó que lo que sucede en el mundo es de interés para Paraguay.

"No siempre se habla de repercusiones de algunas revanchas que puedan realizar los grupos terroristas; en ese sentido, no podemos quedarnos cortos. ¿Por qué Paraguay? Nosotros pensamos que la acción terrorista puede alcanzar cualquier parte del mundo, no estamos hablando de una preocupación, lo contrario", agregó.

Por su parte, el ministro de Interior, Euclides Acevedo, dijo que tomarán las precauciones principalmente en la zona de Triple Frontera a través de todas las dependencias de inteligencia del Gobierno, informó el diario Última Hora.

Para el ministro del Interior, Soleimani era un terrorista.

"No hay nada que pueda alarmarnos, está todo bajo control, lo que no quiere decir que no se tomen precauciones. Los servicios de inteligencia están atentos y en permanente trabajo", agregó.

El 3 de enero, militares estadounidenses asesinaron al general iraní Soleimani, comandante de la Fuerza al Quds de los Guardianes de la Revolución, y un importante líder de la milicia chií iraquí, en un ataque aéreo perpetrado en Bagdad.

Tras el ataque estadounidense, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, prometió represalias contra Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, amenazó con bombardear el territorio iraní.