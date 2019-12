Expresidente catalán confía en que será eurodiputado tras la sentencia del TJUE

BARCELONA (Sputnik) — El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, confía en que podrá ocupar su escaño como eurodiputado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avala la inmunidad del ex vicepresidente Oriol Junqueras, que también fue elegido diputado europeo en las elecciones del pasado mayo.

"No vamos a permitir que continúen violando nuestros derechos fundamentales, es urgente que se resuelva nuestra situación. Deberíamos haber estado en el Parlamento europeo desde hace seis meses y el interés de todos es que esto vaya lo más rápido posible", afirmó el expresidente catalán en una rueda de prensa en Bruselas.

Puigdemont explicó que todavía no cuenta con indicaciones del Parlamento europeo sobre cuándo podrá comparecer o acudir a recoger sus credenciales, algo que admitió que le hubiera gustado hacer "hoy en el pleno de Estrasburgo".

"No tendríamos que malgastar ni un minuto, porque llevamos seis meses en qué nuestros ciudadanos no han tenido voto y no hemos podido participar" destacó el exlíder catalán sobre su situación y la del exmiembro de su Gobierno y también eurodiputado electo Toni Comín.

El TJUE falló este 19 de diciembre que el ex vicepresidente del Gobierno de Puigdemont, Oriol Junqueras, debió haber adquirido la inmunidad como eurodiputado tras su elección en mayo, algo que fue impedido por el Tribunal Supremo de España, que en esa época lo mantenía en prisión provisional.

Tras este veredicto, el expresidente catalán consideró "vergonzosa" la conducta del anterior Parlamento Europeo, presidido por Antonio Tajani, que le denegó acceder a su escaño en la cámara cediendo a "los intereses políticos y partidistas de España".

"La justicia europea ha dicho ya basta, por este camino no, así no se hacen las cosas a Europa", dijo al respecto Puigdemont, que aplaudió la "histórica" sentencia del TJUE y la consideró "una victoria de la mejor versión de Europa".

En este sentido, invitó a España y a todas las instituciones europeas a "aprovechar" las "nuevas oportunidades políticas" a raíz de este veredicto.

"El conflicto de Cataluña fue y es un asunto europeo, y se debe resolver en el marco de Europa" afirmó el líder catalán, que reside en Bélgica para evitar ser juzgado por la justicia española por su papel en las acciones del movimiento independentista.

Con respecto a los efectos de esta resolución sobre la orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por el Tribunal Supremo español, Puigdemont admitió no conocer su alcance pero se mostró confiado en que habrá consecuencias.

Asimismo, lamentó el encarcelamiento de Oriol Junqueras y pidió su "libertad inmediata", aunque este veredicto europeo no afectará la situación procesal del ex vicepresidente, que fue condenado en una sentencia firme a 13 años de prisión.

"España tiene secuestrado a un eurodiputado" denunció Puigdemont, que exigió una revisión de "la mala praxi de la justicia española" en un proceso judicial "cargado de irregularidades".