Lukashenko afirma que la integración con Rusia se debe basar en igualdad de condiciones

SOCHI, RUSIA (Sputnik) — Bielorrusia pide solo que la integración con Rusia se realice sobre la base de condiciones iguales, no espera preferencias, declaró el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en una reunión celebrada en Sochi con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"No pedimos nada, no insistimos en nada, lo acordamos todo hace mucho tiempo (...), las personas y las entidades comerciales deben tener las mismas condiciones de trabajo, es todo, unas condiciones iguales, no hace falta nada más", subrayó el líder bielorruso.

Lukashenko indicó que su país no pide, como otros, "gas barato, petróleo barato", y está dispuesto a pagar un precio justo por el combustible, pero solicita "condiciones iguales" para las empresas de los dos Estados.

Putin, por su parte, expresó su confianza en que la integración de los dos países resulte beneficiosa para sus ciudadanos.

"Quiero expresar mi esperanza de que continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros pueblos y países sientan su cercanía, continúen el acercamiento, especialmente en las esferas económica y social", resaltó el líder ruso.

El mandatario agradeció a Lukashenko por aceptar la invitación de visitar Rusia, y su par bielorruso indicó que en Sochi se siente como en su casa, ya que además posee un inmueble en esa urbe.

El 8 de diciembre, Bielorrusia y Rusia celebrarán el vigésimo aniversario de la firma del acuerdo sobre la creación del Estado de la Unión.

El pasado 6 de septiembre, los primeros ministros de los dos Estados iniciaron un programa de integración y aprobaron una lista de 31 hojas de ruta en diferentes esferas.