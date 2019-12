¿Planea Macron sustituir a Trump en la OTAN?

Los presidentes de EEUU y de Francia no están de acuerdo en numerosas cuestiones importantes para la OTAN. Quedó patente durante una conferencia de prensa conjunta durante la cumbre de Londres. ¿Puede el mandatario galo tomar la riendas que hasta hora llevaba EEUU en la Alianza?

Para Emmanuel Dupuy, presidente del laboratorio de ideas francés Institut Prospective et Sécurité en Europe (PSE), no hace falta analizar demasiado las palabras pronunciadas por los presidentes de EEUU y de Francia en la rueda de prensa, ya que "esta no es la primera vez que intercambian entre ellos palabras tan agridulces".

"El enfriamiento de las relaciones entre los presidentes ya ocurrió, en particular, después de la cumbre del G7 en Biarritz", apuntó el experto.

Dupuy consideró que esto encaja en las relaciones de dos naciones que no son solo aliadas, sino también oponentes. "Estos dos países siguen siendo aliados desde el punto de vista militar, mientras que en términos económicos son competidores", apuntó.

"Por lo tanto, será necesario acostumbrarse al hecho de que el tono entre los dos lados del Océano Atlántico se vuelva más tosco", subrayó Dupuy, y añadió que eso puede ser algo positivo.

Pese a las diferencias entre Francia y EEUU incluso en cuestiones importantes como la lucha contra el terrorismo, el experto no cree que sea posible que el país galo decida salir de la OTAN. Asimismo, puso de relieve que ambos presidentes tienen comportamientos similares.

"No se toman decisiones políticas porque se pronuncien ciertas palabras. Trump y Macron son diferentes, pero son similares en el hecho de que ambos hacen de la política un espectáculo", agregó.

"Emmanuel Macron quiere reemplazar a Donald Trump en esta lucha por el liderazgo. Por un lado, en la Unión Europea, pero principalmente en la OTAN. Tal vez así es como uno puede interpretar su deseo de barajar las cartas y plantear una serie de preguntas incómodas", afirmó el experto.

Dupuy apuntó, sin embargo, que Macron podría aprovecharse de la, quien sigue "enredado a nivel nacional en los procedimientos de juicio político".

Los líderes de los 29 países miembros de la OTAN se reunieron el 3 y 4 de diciembre en una cumbre realizada en Londres con motivo del 70 aniversario de su fundación.