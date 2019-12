El Gobierno libio oriental cataloga de anticonstitucional el acuerdo entre Ankara y Trípoli

EL CAIRO (Sputnik) — Los memorandos firmados entre el Gobierno de Unidad Nacional libio y Turquía no tienen validez constitucional, pues no fueron ratificados por el Parlamento (Cámara de Representantes), declaró a Sputnik el presidente del Gobierno interino que sesiona en el este del país, Abdullah Thani.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el jefe del Gobierno de Unidad Nacional, Fayez Sarraj, firmaron a finales de noviembre en Estambul memorandos de cooperación militar y de entendimiento sobre zonas marítimas, pactos que fueron tildados de ilegales por los ministros de Exteriores de Grecia y Egipto.

"Ese acuerdo de seguridad es constitucionalmente nulo, ya que no fue aprobado por el Parlamento legítimo, no hay nada que le otorgue al primer ministro el derecho a firmar dicho pacto fuera de las fronteras del Estado", indicó Thani, agregando que el convenio "no significa nada" según las normas del derecho internacional.

El político recordó que dicho acuerdo fue rechazado tanto dentro de Libia como fuera, y algunos países, entre ellos Grecia, Chipre y Egipto, citaron a sus embajadores en Turquía para que aclaren el asunto.

"Ese acuerdo tendrá serias consecuencias, si entra en vigor, provocará problemas", resaltó el jefe del Gobierno interino libio.

Reconocimiento del Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli

Además, Thani llamó a Egipto, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Rusia a no reconocer al Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli.

"Esos países deben tener la firme convicción de que el Gobierno de Unidad Nacional es ilegítimo, el Parlamento tampoco lo reconoce", dijo Thani a Sputnik.

Thani remarcó que las posiciones de países como Rusia o Egipto son muy importantes y es que nadie puede obligarlos a reconocer o no a un Estado.

Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder histórico, Muamar Gadafi, en 2011, derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales, la aparición de grupos yihadistas y de mafias que se dedican al tráfico de migrantes irregulares de África a Europa.

Libia atraviesa una profunda crisis desde 2011, cuando fue derrocado y asesinado Muamar Gadafi , quien fuera su líder durante varias décadas.

Actualmente en el país hay una dualidad de poderes: el Gobierno interino con sede en Tobruk (este) respaldado por el Parlamento y el Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli (oeste).

A principios de abril pasado, Libia entró en una nueva espiral de violencia después de que el Ejército Nacional al mando del mariscal Jalifa Haftar empezara una ofensiva para liberar a Trípoli de terroristas. Las fuerzas leales al Gobierno de Unidad Nacional respondieron con la operación Volcán de Ira contra las tropas de Haftar.