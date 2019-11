Un senador ruso tilda de política la decisión de Bolivia de prohibir RT en Español

El 27 de noviembre la cadena RT informó haber recibido una notificación del operador no gubernamental boliviano Cotas, considerado como líder en el mercado nacional de televisión de pago, de que la señal del canal ruso será retirada a partir del 2 de diciembre. En respuesta a la solicitud del canal de explicar la medida, Cotas comunicó que "la decisión viene de las autoridades superiores de la cooperativa".

Según Klishas, la prohibición "exclusivamente política" viola tanto la Constitución boliviana como las normas internacionales para recibir y difundir información.

"Es poco probable que alguien pueda dudar de que la verdadera causa de prohibir la transmisión de RT en Bolivia no es comercial y no tiene que ver solo con la opinión de los miembros de la junta directiva de Cotas de si continuar o no las relaciones con RT", señaló.

El senador subrayó que en medio del creciente descontento público, la prohibición de la transmisión de medios de comunicación no ayuda en absoluto a mitigar la confrontación en la sociedad, sino que, al contrario, solo la exacerba.

"En el contexto de la inestabilidad política y los continuos disturbios públicos, el cese de la transmisión de uno de los mayores intermediarios informativos limita a los ciudadanos bolivianos en cuanto a recibir información objetiva sobre los acontecimientos que tienen lugar dentro del país, y también en cuanto a difundir cualquier opinión alternativa con respecto a la solución del conflicto", apostilló.