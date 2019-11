Rusia espera que Cuba firme pronto el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares

"Acogemos con beneplácito la decisión de Cuba de firmar el TPCEN y esperamos su pronta implementación", dijo Uliánov en la 53 sesión de la comisión preparatoria del TPCEN.

Agregó que se espera que "la decisión de La Habana sirva como un buen ejemplo para los países de América Latina y otras regiones que permanecen fuera del TPCEN, que, por diversas razones, están posponiendo la firma y/o ratificación del Tratado ".

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, pero no entró en vigor porque no lo firmaron o no lo ratificaron varios países, entre ellos Estados Unidos, Corea del Norte e Israel.

Todas las naciones de Europa, incluyendo Rusia, Reino Unido y Francia, ratificaron el TPCEN. En 2013, el entonces presidente Barack Obama declaró que lograría que el documento fuera ratificado por Estados Unidos para 2016, pero fracasó.