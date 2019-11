¿Qué es el voto observado y por qué define las elecciones en Uruguay?

De acuerdo con los datos publicados por la Corte Electoral de Uruguay, con el 99,31% escrutado, la dupla Lacalle Pou – Argimón, del Partido Nacional, tiene la ventaja con 1.160.829 votos frente al 1.130.248 de los candidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez y Graciela Villar.

La diferencia de 30.581 votos puede reducirse al terminar el conteo de los votos observados.

¿Qué son los votos observados?

En la República Oriental el voto es obligatorio para todo ciudadano mayor de 18 años, quien está obligado a votar en el circuito que le fue asignado de acuerdo a la serie y número de su credencial cívica, un documento que identifica a los todos los uruguayos habilitados para ejercer su derecho al voto.

No obstante, si esto no es posible, se debe emitir el voto bajo la condición de voto observado. Mediante este procedimiento, las personas pueden emitir su voto en otro circuito y no en el que le fue asignado.

La contabilidad de estos votos se realiza posteriormente, por lo que los resultados siempre se conocen después.

Sin embargo y actualmente, solo pueden votar bajo este procedimiento especial los integrantes de las mesas de votación, custodios o similares, quienes se ven muchas veces impedidos de desplazarse al circuito asignado.

Para estas elecciones, la cantidad de votos esperadas asciende a 34.900.

¿Cuáles fueron los resultados de los votos esperados en la primera vuelta?

En las elecciones llevadas a cabo en octubre, el 30,10% de los votos observados fueron para el Partido Nacional, mientras que por el Frente Amplio votó el 26,80%.

Debido a que los miembros de mesa, custodios o similares son las mismas personas para la primera y segunda vuelta, se puede esperar un resultado similar, lo que daría la victoria a Luis Alberto Lacalle Pou.