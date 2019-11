Explican desde la Duma por qué un tratado de paz con Japón no significa nada para Rusia

Según anunció Lavrov en el ámbito de la reunión de los cancilleres del G20 en la ciudad nipona de Nagoya, la alianza militar de Japón y Estados Unidos "es un problema para dar nueva calidad a las relaciones ruso-japonesas".

En este aspecto, Moscú ya trasmitió a Tokio una lista de preocupaciones respecto a la seguridad, "provocadas por la existencia, desarrollo y fortalecimiento de la alianza político-militar de Japón y EEUU", dijo Lavrov.

El primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma del Estado de Rusia, Alexander Sherin, explicó a la agencia rusa RiaFan que un país donde hay tropas extranjeras estacionadas no puede ser independiente.

"De hecho, Japón está ocupado por las tropas estadounidenses y, por lo tanto, no puede actuar de forma independiente... El territorio japonés hoy está inundado de tropas estadounidenses, lo que no permite que los líderes del país lleven a cabo una política independiente. Y esa es precisamente la razón por la cual Tokio, incluso con todo su deseo de reconocer la soberanía de Rusia sobre las islas Kuriles del sur, no puede hacer esto, pero se ve obligada a mantener el conflicto. Y esto nos impide concluir un tratado de paz entre nuestros Estados", dijo Sherin.

Cree que Rusia realmente no necesita un tratado de paz con Japón: "No debemos perseguir a Japón, pidiéndole que nos dé la esperanza de un tratado de paz. Y no hacemos eso. Es la parte japonesa la que está interesada en firmar tal tratado".

El parlamentario ruso agregó que el grupo militar estadounidense en Japón totaliza entre 60.000 y 65.000 soldados.

"Estas son las fuerzas de ocupación. En principio, un grupo tal le permite capturar un Estado. A modo de comparación, el grupo de tropas federales que asaltaron Grozni en la noche del 31 de diciembre de 1994 al 1 de enero de 1995, contaba con 10.000 personas. ¡Eso es seis veces menos! Por lo tanto, creo que no se puede contar con Japón mientras haya tantos soldados estadounidenses en su territorio", concluyó Sherin.