La izquierda política y social británica se solidariza con Latinoamérica

"Es un mensaje de solidaridad con los pueblos que reivindican el derecho de autodeterminación y la soberanía de sus países, el derecho a controlar sus recursos naturales y a expresarse económica, política y socialmente", declaró a Sputnik.

Regan abrió la conferencia este sábado 23, que ha reunido a más de 300 personas en la Casa de los Amigos, frente a la estación de Euston.

El sindicalista argentino Edgardo Llano protagonizó la sesión plenaria junto a la activista boliviana Miriam Amancay Colque y, entre otros, el diputado laborista Richard Burgon, quien envió un mensaje en vídeo dada la cercanía de las legislativas en Reino Unido del 12 de diciembre.

Llano hizo referencia al "triunfo de la libertad" de Luiz Inácio Lula da Silva, que ha despertado las esperanzas de muchos en Brasil y el resto del continente.

"Queremos la libertad de toda Latinoamérica y de todos los países que están oprimidos", dijo en español.

El secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), alertó sobre la evolución de la política de injerencia de Estados Unidos con sus vecinos en el sur del continente.

"Ahora hay golpes mediáticos con el fin de apropiarse de nuestros recursos naturales", denunció.

Llano describió a Cuba como el "faro" de América Latina que "sigue resistiendo como ningún otro país en defensa de su dignidad y su cultura".

Ben Chacko, director del diario Morning Star, añadió que las "revoluciones" del otro lado del Atlántico, son fuente de "inspiración para el Reino Unido, particularmente de cara a las elecciones generales".

El Gobierno conservador y el líder laborista Jeremy Corbyn tomaron posiciones opuestas respecto a Bolivia (y antes Venezuela), con los primeros apoyando a la presidenta de facto Jeanine Añez y el segundo condenando el "golpe contra los bolivianos".

"Hay muchas implicaciones en política exterior en estas elecciones", señaló Regan a Sputnik.

El investigador de la Universidad de St. Mary, en el oeste de Londres, teme un acercamiento prácticamente indivisible de su país con Estados Unidos si "los conservadores son reelegidos y salimos de la Unión Europea".

"Me inquieta que los acuerdos comerciales [después del brexit] estarán probablemente condicionados a que Reino Unido desempeñe un papel mucho más cercano a EEUU en política exterior, no solo respecto a Latinoamérica, sino también a Irán y Palestina", explicó el vicepresidente de la Campaña en Solidaridad con Cuba y autor de "The Balfour Declaration", libro sobre la responsabilidad británica en Oriente Medio.

La Conferencia Latinoamericana, que en esta ocasión lleva el lema ¡Adelante!, preserva los objetivos de su primera edición hace casi 15 años.

© Sputnik / Lourdes Gómez Sesion inaugural de la Conferencia Latinoamerica, presidida por Bernard Regan, y la intervención del argentino Edgardo LLano, la boliviana Miriam Amancay Colque y el británico Ben Chacko.

"Se formó en 2005 con la esperanza de ofrecer una plataforma en Londres a voces latinoamericanas, contrarrestar las falsedades que los medios publican sobre los eventos de allí y abrir oportunidades para discutir formas de brindar solidaridad a los pueblos latinoamericanos", resumió el ex coordinador de la Ejecutiva Nacional del Sindicato de Profesores.

El evento se estructura en distintos seminarios en los que están participando las embajadoras de Cuba, Teresita Vicente, y Venezuela, Rocio Maneiro, entre otros diplomáticos; o la sindicalista y anterior asesora en las conversaciones de paz de Colombia, Mariella Kohon.

También asisten como ponentes el investigador canadiense Keith Bolender, autor de "Manufacturing The Enemy: the media war against Cuba"; el abogado del equipo de Lula, Geoffrey Robertson; y, entre otros muchos, Enrique Santiago Romero, secretario General del Partido Comunista de España (PCE) y diputado de Unidas Podemos.

Además, la plataforma Alborada está presentando distintas proyecciones de documentales de actualidad.

Media docena de manifestantes protestaron junto a la puerta de La Casa de los Amigos contra "los muertos y los presos políticos" en Nicaragua.