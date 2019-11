Putin afirma que Rusia busca cooperar con EEUU

"Creo que tenemos muchos intereses comunes con EEUU. Estados Unidos es un gran país. Siempre hemos respetado a Estados Unidos, fuimos dos veces aliados en dos guerras mundiales. Todo esto es nuestra historia común, una historia positiva. Por supuesto, queremos cooperar en el ámbito tecnológico y en la economía en general", afirmó Putin en el foro de inversión 'Rusia te llama'.

Situación en Ucrania

Además, Putin declaró que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, busca mejorar la situación en el país.

"A mi juicio, [el presidente Zelenski] tiene la intención de mejorar la situación en Ucrania, incluida la situación en Donbás", afirmó Putin.

Asimismo, Putin afirmó que espera que los militares ucranianos se mantengan al margen de las zonas desmilitarizadas en Donbás.

Preguntado por las relaciones con Zelenski, Putin afirmó que no existen: "Nunca lo he visto, no lo conozco, solo hablamos por teléfono".

Al comentar las relaciones entre Rusia y Ucrania, Putin subrayó que dependen de las decisiones que tome Kiev.

Economía mundial

El presidente de Rusia ve poco probable que la economía mundial caiga en una recesión, incluso en el contexto de la guerra comercial entre China y EEUU.

"Es poco probable que la economía global entre en una recesión en un futuro cercano, incluso pese a las guerras comerciales entre China y EEUU ", dijo Putin.

El mandatario ruso señaló que las tasas de crecimiento del PIB mundial "aumentarán pese a todos los problemas asociados con las guerras comerciales o las restricciones políticas".

"El PIB mundial crece y seguirá creciendo", confía Putin.