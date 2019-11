Lukashenko descarta una alianza militar con Rusia con fines de invasión

"No se le ocurra escribir que estamos creando aquí con Rusia alguna para mover carros de combate contra ustedes. Jamás va a suceder", aseguró Lukashenko dirigiéndose a un periodista polaco, al que pidió no publicar datos no comprobados.

El mandatario bielorruso hizo este comentario durante una comparecencia ante la prensa en un colegio electoral de Minsk, tras depositar su voto en las elecciones parlamentarias que se celebran este 17 de noviembre en Bielorrusia.

Lukashenko recordó haberse referido al mismo tema durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Dije que nunca vamos a amenazarles [a Ucrania] con la fuerza", resaltó.

Además el lider bielorruso calificó de de "disparate" la afirmación de que EEUU arrastra a Bielorrusia hacia Occidente.

Elecciones presidenciales de 2020

Lukashenko, quien gobierna Bielorrusia desde 1994, dejó сlaro que buscará una reválida en las elecciones de 2020.

"Voy a postularme sin falta en estas elecciones [presidenciales]", dijo el mandatario, de 65 años.

Al mismo tiempo, el líder bielorruso aseguró que no se aferra al puesto.

"Claro que tomaría a pecho un rechazo categórico, si lo percibo, pero tendrán que rechazar mi candidatura en las urnas", dijo en una comparecencia ante los periodistas en un colegio electoral de Minsk.

Lukashenko descartó introducir cambios en la Carta Magna en vigor de cara a las elecciones.

"Sería una estupidez por mi parte declarar que vamos a cambiar la Constitución para las elecciones presidenciales", afirmó.

Con respecto a una hoja de ruta para profundizar la integración con Rusia, Lukashenko afirmó que no firmará un solo documento que se contradiga con los principios básicos de la Constitución en vigor, la independencia y la soberanía de Bielorrusia, y a menos que se resuelvan las cuestiones importantes en el ámbito económico.

Entre los termas que se están negociando con Rusia, el presidente mencionó una rebaja del precio del gas natural y dijo que espera "avances" en esta materia en 2020.