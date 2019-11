Un libro detalla la desinformación anticubana de medios estadounidenses

LONDRES (Sputnik) — El escritor canadiense Keith Bolender expone la complicidad de la prensa estadounidense con la política de hostilidad de Washington respecto a La Habana en 'Manufacturing The Enemy: the media war against Cuba' (Fabricando el enemigo: la guerra mediática contra Cuba), publicado este otoño en inglés.

El autor explica el alcance y las consecuencias del "bloqueo informativo" en una entrevista con Sputnik, realizada por correo electrónico mientras emprendía una gira por Irlanda y Reino Unido para promocionar el libro, el tercero que escribe sobre Cuba.

"La prensa corporativa de EEUU deroga voluntariamente cualquier sentido de justicia en su cobertura de Cuba y respalda por completo la política exterior del Gobierno", denuncia el experiodista del Toronto Star.

La "convergencia" entre ambos poderes refuerza la efectividad de la propaganda anticubana, que transmiten The Washington Post, The New York Times y otras muchas cabeceras "apercibidas como 'medios libres'", cuando no son más que un "autoimpuesto patrocinio estatal", según agrega Bolender.

Claves del cambio de régimen

"Cuba es anatema para el hipercapitalismo de EEUU, pero ningún periodista articula su apoyo al cambio de régimen en diferencias puramente económicas, sino con narrativas falsas de 'derechos humanos', 'dictadura' y 'libertad para el pueblo'", critica.

Bolender pasóeste colosal proyecto, que se centra en medios de masas estadounidenses e incluye esporádicas referencias al rotativo británico The Guardian y el canadiense Toronto Star, donde trabajó una década.

Temáticamente abarca la historia y la actualidad de la isla antillana, desde su independencia de España en 1898 a la Revolución, el final de la era castrista y hasta las recientes manipulaciones de las redes sociales.

"Las redes sociales han abierto oportunidades a voces diferentes, dentro y fuera de Cuba, pero el Gobierno de EEUU las utiliza en sus campañas de propaganda anticubana y seguirán siendo una nueva arma para las fuerzas antirrevolucionarias", advierte a Sputnik.

'Construyendo el enemigo' analiza a fondo la reacción mediática a la revolución de 1959, el notorio caso de los 'Cinco de Cuba' procesados en Florida, "uno de los peores ejemplos” de complicidad en que Washington "pagó a periodistas para escribir artículos negativos", según resalta el escritor.

Aborda en un mismo capítulo el deshielo en las relaciones durante el segundo mandato del presidente Barack Obama y el retroceso dado por su sucesor, Donald Trump, y sostiene que el objetivo de cambio de régimen no ha variado un ápice entre una y otra era.

"Ya sea la apertura de Obama o la hostilidad de Trump, a los medios solo les preocupa lo que pueda causar el fin de la Revolución y el cambio de régimen", observa en la entrevista.

Ignorancia deliberada

El experto en la isla caribeña denuncia la "ignorancia" de reporteros y corresponsales estadounidenses sobre la realidad cubana y reprocha que "muchos no comprenden porqué se necesitaba la Revolución, lo que ha logrado y el apoyo que continúa teniendo".

"Es chocante lo poco que conocen de Cuba la mayoría de los periodistas de medios corporativos, su ignorancia es deliberada y un reflejo condicionado", critica.

Esos medios se aferran, según Bolender, a parámetros antirrevolucionarios desde 1959 e inciden en una “narrativa falsa” que perpetúan de forma natural con más desinformación e ideas preconcebidas negativas.

Bolender presentará 'Manufacturing the Enemy' en el foro de la edición 2019 de la Conferencia sobre Latinoamérica, que reunirá a los miembros de grupos de solidaridad con las distintas naciones, además de otros expertos y simpatizantes, en Londres el 23 de noviembre.