¿Qué repercusiones tendrá para México el asilo a Evo Morales?

La política interna

Jorge Luis Santa Cruz, profesor de periodismo de la Universidad Anáhuac México, considera que con esta decisión el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador "abre otro frente" en la política interna del país.

Esto no beneficia al mandatario mexicano, quien ya había sido duramente criticado por la oposición a raíz de la toma de una serie de decisiones controvertidas, como la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Chapo Guzmán.

"El traer de Evo Morales a México despertará inquietud no solo en el Partido Acción Nacional, sino muy probablemente en el sector de la iniciativa privada, en los empresarios. El hecho de traer a Morales a México reafirma su prioridad de una postura proizquierda", afirmó.

A su vez, Luis Huacuja, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, recalcó que las autoridades mexicanas siempre han manifestado "una postura firme contra el golpe de Estado" y "se queda cada vez más claro" que lo que ocurrió en Bolivia ha sido un golpe de Estado.

Al darle cobijo a Evo Morales, el presidente mexicano no rompe con su promesa electoral de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, al contrario, la postura del Gobierno mexicano es congruente con los principios de su política exterior: el de no intervención y el de protección de los derechos humanos, aunque a veces es difícil de combinar los dos, opina el académico de la UNAM.

Según Huacuja, la decisión de otorgar asilo a Morales es una consecuencia de una situación extraordinaria en la que tuvo lugar "una intervención militar", tal y como calificó la situación en Bolivia.

"Es un hecho palpable, que no deja lugar a dudas", aseguró a Sputnik.

Las relaciones con Washington

Jorge Luis Santa Cruz considera que la decisión de darle asilo a Morales es capaz de afectar las relaciones de México y EEUU y los acuerdos que han sido firmados entre ambos países.

A este respecto, el experto recordó que hoy en día el presidente de EEUU, Donald Trump, se encuentra en plena campaña de reelección y la renuncia de Evo Morales le suma capital político entre aquellas personas a que no les gusta ver cómo los regímenes de izquierda proliferan en América Latina.

"El dar asilo a Evo Morales sin duda significa un desafío con el presidente de EEUU. Trump tiene como as en sus medios de presión contra México no solo a, sino también tiene posibilidad de imponer aranceles a las importaciones mexicanas", destacó a la vez que agregó que a eso hay que sumar "la amenaza de construir un muro que se está volviendo realidad".

Esta fue la razón por la que el profesor pronosticó que más tarde o temprano habrá una reacción o una declaración por parte de Washington.

Sin embargo, Luis Huacuja tiene un enfoque diferente sobre el tema. El académico recordó que, a lo largo de la historia, México ha tenido posturas que no necesariamente coincidían con las de EEUU, como en el caso de sus posiciones sobre Cuba. Según el académico, la decisión de López Obrador no afectará a la ratificación del T-MEC por dos razones.

"Primero porque es un tratado evidentemente comercial. Segundo por que México ya hizo lo suyo, aprobó el Tratado. En este sentido pienso que no va ligada una cosa con la otra", señaló.

La Organización de los Estados Americanos

Las elecciones en Bolivia han demostrado otra vez más la falta de unión y confianza entre los miembros de la Organización de los Estados Americanos. Jorge Luis considera que hoy en día en América Latina existe una clara desunión.

De acuerdo con Santa Cruz, hay países que están alineados conque encabeza el presidente Donald Trump. Este bloque tiene fuerte presencia en, según el experto. También hay países como Venezuela, que mantienen más vínculos con otro bloque,, que tiene como una de sus cabezas al multimillonario

El profesor de la Universidad Anáhuac México considera que por un lado la OEA perdió su poder porque no ha podido "derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela"; por otra, sigue siendo influente dado que logró "incidir en la renuncia de Evo Morales en Bolivia".

Esta es la razón por la que el interlocutor de Sputnik ve a la OEA como un organismo que entra en estado de descomposición, pero que todavía tiene fuerza gracias al apoyo de la Agencia Central de Inteligencia. Por ello, su suerte, según el experto, dependerá de lo que ocurra en EEUU.

"Si finalmente el presidente Donald Trump logra la reelección, probablemente la OEA tenga más preponderancia en otras naciones como Nicaragua. Si Donald Trump es desplazado de la Casa Blanca no me atrevo a vislumbrar el futuro del ente. Todo depende de quién pudiera finalmente hacerse cargo de la Casa Blanca", concluyó.