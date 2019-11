Asad considera a EEUU capaz de enfrentarse a sus aliados para preservar el dominio global

Consciente de que su antiguo dominio se va desvaneciendo, EEUU está intentando preservarlo con todos los medios en su haber, a juicio del presidente Asad.

"Lucharía contra los rusos, los iraníes, los sirios, cualquiera que les dijera 'no', incluso contra sus aliados si dijeran 'no'", declaró.

El mandatario sirio recordó que su país se convirtió en un blanco para EEUU después de dos intervenciones militares directas, ambas muy costosas, en Afganistán e Irak.

En el caso iraquí, agregó, EEUU y sus aliados se enfrentaron a Sadam Husein, a pesar de que el hombre fuerte de Irak había disfrutado durante décadas del apoyo activo de Washington y Londres en su guerra con otro rival estadounidense, Irán.

La operación turca en Siria

Las formaciones armadas del Partido kurdo de la Unión Democrática fueron para el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, una excusa para invadir Siria, sin embargo esto no significa que sus acciones fueran legítimas, declaró el presidente sirio.

"En realidad, la agenda de Erdogan consta de dos partes: la suya, la agenda de la Hermandad Musulmana, y la estadounidense, en el marco de la cual actúa como un títere. Así que tiene dos agendas y ambas funcionan en tándem. Ahora bien, lo que pasa es que los grupos del Partido de la Unión Democrática le dieron una excusa a Erdogan, una razón para invadir Siria, pero eso no significa que esa invasión sea legal", dijo Asad.

Según el mandatario sirio, Erdogan "llevaba años con ganas de invadir el norte de Siria" y limpiar esa zona de "terroristas" asociados con el Partido de la Unión Democrática.

Asad añadió que hoy día ve inapropiado una reunión con el presidente turco.

"No sería apropiado un encuentro con alguien que está ocupando tu tierra", recalcó.

Al mismo tiempo, señaló, Damasco tuvo negociaciones indirectas con Turquía.

"Tuvimos reuniones trilaterales en dos o tres ocasiones [con Rusia en calidad de intermediario]. No nos llevaron a ninguna parte. Así que no estamos en contra del principio de negociar con los enemigos. Y con los turcos menos aún, ya que no los consideramos enemigos nuestros. El pueblo turco es nuestro vecino, compartimos una historia común. No podemos convertirlos en nuestros enemigos., su política y su camarilla. Por lo tanto, que estemos en contra de esos grupos terroristas en Turquía y Siria no significa que estemos de acuerdo en otros aspectos, especialmente después de que invadiera Siria, pública y formalmente", apostilló.

Turquía lanzó el 9 de octubre la operación Fuente de Paz en el noreste de Siria con el argumento de alejar a las milicias kurdas de su frontera y delimitar una "zona segura" para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en su territorio.

De momento, la operación de Ankara está suspendida, las fuerzas de Rusia y Siria facilitaron el traslado de las facciones kurdas a una distancia de 30 kilómetros y después comenzó el patrullaje ruso-turco.