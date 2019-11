Vicecanciller ruso tilda de ilegales las sanciones de EEUU contra Irán

"Nuestra firme convicción es que las sanciones unilaterales, como herramienta de política exterior, son ilegales, se contradicen con el derecho internacional, son un instrumento para imponer, dictar voluntad propia, la expresión de una política hegemonista. Ello se refiere a Irán y a otras regiones", declaró Riabkov de visita en Israel.

El vicecanciller ruso agregó que "los estadounidenses han podido percatarse últimamente de que esas sanciones no surten el efecto deseado, no obstante lo cual perseveran en una línea que es fallida y no les augura éxitos en materia de política exterior".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció a principios de esta semana la imposición de sanciones contra el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y contra nueve ciudadanos iraníes, incluido Mojtaba Jameneí, hijo del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

También fueron sancionados el jefe del Poder Judicial de Irán, Ebrahim Raisí; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohamed Bagheri; el jefe de gabinete del líder supremo iraní, Mohamed Mohammadi Golpayegani, entre otros.

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) que estableció una serie de limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

Las sanciones de EEUU y su impacto menos conocido en Irán https://t.co/GOEG4P99jU — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 1, 2019

​A pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) certificó reiteradamente que Teherán cumplía con el tratado, EEUU lo abandonó en mayo de 2018 acusando a Irán de continuar el desarrollo de armas nucleares, e impuso desde entonces varias rondas de sanciones contra la República islámica.

Un año después de la retirada de EEUU, Irán procedió a recortar gradualmente sus compromisos en el marco del pacto nuclear, a la espera de que los demás países signatarios hallen una solución para eludir las sanciones estadounidenses, pero declaró que estas medidas son reversibles.