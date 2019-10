Erdogan resta importancia a sanciones de EEUU por ofensiva turca en Siria

ANKARA (Sputnik) — A Ankara no le preocupan las sanciones de Estados Unidos por la operación turca Fuente de Paz en el norte de Siria, que continuará hasta cumplir con sus objetivos, aseguró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

"Mientras no se alcancen todos los objetivos planteados, la operación continuará. Nuestros objetivos son claros y no nos preocupan las sanciones", dijo Erdogan citado por la cadena NTV.

El líder turco hizo estas declaraciones a los periodistas a bordo del avión de regreso a su país tras una visita a Azerbaiyán.

Turquía, recordó, busca "alejar a los terroristas a 32 kilómetros de la frontera" y para coordinarse sobre el terreno negocia con EEUU y Rusia.

"Las YPG (Unidades de Protección Popular de los kurdos sirios) están perdiendo posiciones", afirmó.

El mandatario se refirió también a su conversación telefónica con el homólogo estadounidense, Donald Trump, que se produjo el lunes.

"Me dijo que declaremos un alto el fuego, pero no lo haremos bajo ningún concepto. Le dije que tampoco nos sentaremos en la mesa de negociación con una organización terroristas. Le dije a Trump que mande a Turquía una delegación con la que lo discutiremos todo", expresó.

Al mismo tiempo, Erdogan aseguró no estar en contra de que el Ejército sirio recupere el control del norte del país árabe y en particular de la ciudad de Manbij, siempre y cuando esta sea abandonada por las fuerzas kurdas.

"La entrada de las fuerzas del régimen en Manbij no es un escenario demasiado negativo para mí, porque al fin y al cabo es su tierra. Pero lo que me importa es que ahí no queden organizaciones terroristas", manifestó.

Según el líder turco, la población de Manbij "es en un 85 o 90% árabe y no kurda".

"Las tribus locales nos piden que vayamos y les salvemos", aseguró.

Turquía comenzó el 9 de octubre una ofensiva en el noreste de Siria cuyos objetivos, según Ankara, son alejar a las milicias kurdas de la frontera turca y establecer en el noreste del país árabe una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen hoy en el territorio turco.

La operación Fuente de Paz apunta contra las formaciones lideradas por los kurdos, entre ellas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y las milicias del Partido de la Unión Democrática (PYD) y Unidades de Protección Popular (YPG) que dominan el noreste sirio y a las que Ankara vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, considerado terrorista por Turquía).

Estados Unidos, el principal aliado de las milicias kurdas en Siria, rehusó apoyar la intervención de Turquía, retiró sus fuerzas de la zona de hostilidades e impuso sanciones a los ministerios de Defensa y de Energía turcos, así como a los titulares de esas carteras y al ministro de Interior.