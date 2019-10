Un estudio muestra falta de equilibrio en la cobertura de agenda rusa por medios extranjeros

Según el estudio, casi la mitad de los materiales de la prensa de Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, relacionados con Rusia, transmiten una imagen negativa de ese país euroasiático.

Los especialistas analizaron un total de 81.500 productos de los medios de comunicación de los países en cuestión, incluidos artículos, noticias y pódcasts donde la palabra 'Rusia' fue mencionada en más de una ocasión, divulgados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.

Los materiales se distinguieron según su postura positiva, negativa o neutral respecto a Rusia o ciudadanos rusos.

El 49,81% de esos productos transmitieron una imagen negativa de Rusia, mientras el 48,8% de los materiales son de carácter neutral y tan solo el 2,07% de lo divulgado fue calificado de positivo.

"No hay equilibrio en la cobertura de la agenda rusa por los principales países occidentales", dijo el director de comunicaciones de la agencia, Piotr Lídov, al subrayar que prevalece la cobertura negativa de los acontecimientos en Rusia.

Según el director, el estudio mostró que los medios extranjeros prefieren una cobertura unilateral de la agenda rusa y no reflejan un punto de vista opuesto.

"La cobertura negativa no es un episodio, no se trata de un solo acontecimiento, tiene lugar constantemente, queda por concluir que, de hecho, nos enfrentemos a la propaganda", puntualizó.

En las notas estadounidenses sobre Rusia se destacó la mayor proporción de las notas negativas, el 90,8%, mientras en el 8,9% de los informes relacionados con el país euroasiático se expresó una postura neutral y en el 0,2% se transmitió una imagen positiva.

Entre los productos de prensa canadienses analizados, el 58,1% son negativos, el 41,4 son neutrales y el 0,5% son positivos.

En Alemania y Japón la diferencia entre los materiales negativos y neutrales sobre Rusia parece ser menos drástica (el 50,6 contra el 48,5% y el 49 contra el 49,9%, respectivamente), aunque los productos de los medios que transmitieron una imagen positiva sobre Rusia están en minoría (el 0,9% en Alemania y el 1,1% en Japón).

En los materiales de prensa británicos relacionados con Rusia dominan las publicaciones neutrales (el 59,7%), mientras las notas negativas suman el 39,3%, y los positivos, el 1%.

En Italia, la imagen positiva de Rusia se transmitió en el 13,2% de las notas de prensa relacionadas con el país euroasiático, al tiempo que la postura neutral se expresó en el 63% de los productos de los medios de comunicación sobre Rusia, y el 23,9% de los materiales son negativos.

© Sputnik / EEUU acusa a los medios rusos de decir la verdad

Los medios de comunicación franceses también optan por una percepción neutral de Rusia (el 70%), con el 3,7% de los productos de prensa sobre Rusia positivos y el 26,3% negativos.

Los líderes en la cantidad de notas negativas sobre Rusia en los primeros seis meses de 2019, según el estudio, son los estadounidenses CNN (982), The Washington Post (555), The New York Times (346), y los británicos Daily Express (339), The Times (311).

En total, el mayor número de las notas sobre Rusia fue publicado en el Reino Unido (24.925), mientras el menor en Canadá (3.536).

Los temas más populares entre las publicaciones relacionadas con Rusia son la crisis en Siria, Venezuela, Ucrania, el envenenamiento del exagente Serguéi Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido, el fin del Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Más Corto (Tratado INF) y la construcción del gasoducto Nord Stream 2.