Moscú cuestiona informes sobre un posible retiro de EEUU del Tratado de Cielos Abiertos

Según Peskov, los medios estadounidenses son fuentes cada vez menos confiables "en medio del alboroto que ocurre ahora en el área de la información en EEUU".

"Por tanto hay que tener mucho cuidado con todas estas declaraciones y esperar algunas confirmaciones más o menos oficiales", dijo Peskov a la prensa al comentar la información correspondiente.

Además, el portavoz ruso aseveró que Rusia sigue muy de cerca las acciones de EEUU en el ámbito de las nuevas armas.

"Seguimos muy de cerca las acciones que emprende Washington en relación al desarrollo de nuevos sistemas de armas", dijo Peskov a los periodistas.

Agregó que "los trabajos de investigación científica para crear misiles de alcance medio en violación del antiguo tratado sobre misiles de alcance medio y corto (Tratado INF) causaron la destrucción de ese documento muy importante desde el punto de vista de la seguridad internacional".

El portavoz presidencial enfatizó que "el Kremlin, sin duda, teme una nueva espiral de la carrera armamentista".

"Quiero recordar las palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, que Rusia no entrará en esta carrera armamentista potencial porque logró importantes avances en lo referente a la superioridad tecnológica para garantizar la seguridad y mantener la paridad", indicó.

Relaciones bilaterales Rusia EEUU

Dmitri Peskov declaró que las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reflejan su supuesta intención de mejorar las relaciones con Rusia, no tienen nada que ver con la realidad.

"Hemos escuchado sus famosas frases de que hay que mejorar las relaciones con Rusia, el sentido de esas palabras (...) no ha sido descifrado todavía, no se sabe qué significan, pues la realidad de nuestras relaciones se distancia mucho de esas declaraciones iniciales del presidente Trump", dijo el portavoz.

El mandatario estadounidense, según Peskov, hizo declaraciones muy constructivas sobre la posibilidad de retomar la cooperación entre Rusia y EEUU, pero "hay que constatar" que la realidad "resulta mucho más triste".

"Nosotros somos testigos a diario de declaraciones que profundizan aún más la desconfianza y la tensión (...) que reinan entre Moscú y Washington", indicó.

Peskov advirtió que el Kremlin observa las citas que hacen las publicaciones de lo que dijo Trump con tranquilidad, pues "esa información no tiene nada que ver con las fuentes oficiales", y la divergencia entre la realidad y las declaraciones del líder estadounidense solo puede ser explicada por expertos y politólogos.

Para el portavoz presidencial resulta evidente que en EEUU se desarrollan "procesos muy complicados y contradictorios, pero son los propios estadounidenses quienes "deben esclarecerlos", pues Rusia tiene que ocuparse de sus propios asuntos.

El Cuarteto de Normandía

Peskov también afirmó que Rusia, al igual que los demás países que integran el Cuarteto de Normandía, está interesada en la realización de una nueva cumbre, y la información de que Moscú supuestamente está buscando un pretexto para no llevar a cabo esa reunión es falsa.

Poco antes el ministro de Exteriores ucraniano, Vadim Pristaiko, aseguró que el Kremlin intenta hallar un pretexto para no llevar a cabo una reunión de los líderes del llamado formato de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania).

"No, eso no es así, eso no corresponde a la realidad, al igual que todos los países que integran el formato, el Kremlin está interesado en retomar, reanimar ese proceso, en realizar una cumbre", dijo el portavoz al comentar las palabras del canciller de Ucrania.

Peskov destacó que Moscú considera que el encuentro "debe estar muy bien preparado para resultar fructífero", y esa opinión la comparten muchos Estados.

El portavoz del Kremlin desmintió la declaración del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, quien afirmó que Rusia era una de las partes del conflicto en Donbás.

"El conflicto en Donbás es un antagonismo interno ucraniano y Rusia nunca fue, es o será una de las partes de esa pugna", subrayó Peskov.

Para el representante del Kremlin, tampoco resulta aceptable la propuesta de Lukashenko de incluir a EEUU en el formato de Normandía para lograr una solución de la crisis en Donbás.

Presencia militar en Mozambique

"Desde el punto de vista de los participantes del Cuarteto, actualmente no existe ninguna alternativa al mismo, y es en el 'formato de Normandía' en el que se debaten las cuestiones relacionadas con la implementación de los acuerdos de Minsk, el punto de vista (...) de incluir a EEUU en el formato no encuentra ningún apoyo", advirtió.

El portavoz del Kremlin aseguró que los militares rusos no están presentes en Mozambique.

"En cuanto a Mozambique, allí no hay soldados rusos", respondió Peskov a un periodista acerca de unas publicaciones mediáticas sobre la presunta muerte de un militar ruso en este país africano la semana pasada.

Asimismo subrayó que "Rusia sigue de cerca la situación en África, en particular, en Mozambique".

El portavoz del Kremlin añadió que están en curso los preparativos para laque se celebrará en la ciudad rusa de Sochi el 23 y 24 de octubre, así que el problema africano es el tema principal de la agenda.

La semana pasada el periódico The Times publicó que los mercenarios rusos supuestamente llegaron a Mozambique para ayudar a las fuerzas gubernamentales a combatir a los yihadistas en la provincia de Cabo Delgado.