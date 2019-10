Rusia desconoce quién representará a EEUU en APEC para hablar de una reunión Putin-Trump

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no sabe por ahora a qué nivel estará representado EEUU en la cumbre de APEC para hablar de un posible encuentro entre los presidentes Putin y Trump, declaró a Sputnik el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov.

La cumbre tendrá lugar en noviembre en Chile.

"No tenemos claro quién participará, estamos averiguando quiénes de los líderes asistirán. No sabemos a qué nivel estará representado Estados Unidos, no tenemos esa información", dijo el diplomático ruso.

Las 21 economías de APEC representan un 40% de la población mundial, el 60% del PIB global y el 50% del intercambio comercial total.

APEC es un foro de cooperación económica y técnica que opera sobre la base de compromisos no vinculantes y diálogo abierto, cuyo objeto es promover la cooperación, el crecimiento, la facilitación y liberalización del comercio y las inversiones en la región del Asia Pacífico.