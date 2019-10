Trump declaró que no permitirá a los países extrarregionales interferir en el Ártico

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo finlandés, Sauli Niinisto, declaró que Estados Unidos no permitirá que los países ajenos a la región interfieran en los asuntos del Ártico.

"Ambos países están comprometidos con una región del Ártico segura, libre de invasiones, interferencias y presiones externas; en pocas palabras, creemos que los verdaderos países árticos deberían estar a cargo del Ártico, como saben, otras personas llegan allí y es lo que no nos gusta, no podemos permitirlo y no lo permitiremos", aseguró Trump.

El antiguo asesor de seguridad nacional del mandatario de EEUU, John Bolton, declaró en mayo pasado que Estados Unidos aumentaría pronto su presencia en el Ártico, en cuanto entren en servicio nuevos rompehielos estadounidenses.

El funcionario prometió que EEUU recuperará el liderazgo en el Ártico, así como tratará de contrarrestar la creciente influencia de Rusia en esta región y resistir los reclamos "ilegales" de China en el Ártico.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había dicho que Moscú está abierta a la cooperación "más amplia" en el Ártico, y no ve razones para los conflictos en la región.

Según Lavrov, Rusia considera el Ártico como "un espacio de paz, estabilidad y cooperación productiva".

EEUU pretende vender "gran número" de aviones a Finlandia

"Ahora trabajamos en un acuerdo para vender una gran cantidad de aviones y cazas a Finlandia", dijo Trump a la prensa tras negociar con el presidente finlandés, Sauli Niinisto.

El líder estadounidense comentó, además, que Helsinki "ahorra mucho dinero" de no unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Al mismo tiempo, Finlandia participa en muchas misiones y ejercicios de la alianza militar, indicó Trump al añadir que le "alegra que Finlandia aumente significativamente el presupuesto de defensa".

En 2014 los países miembros de la OTAN se comprometieron a aportar a su presupuesto de defensa al menos un 2 por ciento del PIB, pero el país que más dinero destina al organismo militar lo sigue siendo EEUU, hecho que el presidente Trump ha criticado en más de una ocasión.