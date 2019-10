Expresidenta de la Asamblea General: debemos seguir adelante con el multilateralismo en ONU

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — Los defensores del multilateralismo en la ONU no tienen tiempo para lanzar piedras a sus detractores, deben seguir el camino, aseguró la expresidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa.

"No tenemos tiempo para lanzar piedras a los detractores del multilateralismo, sino seguir por nuestro camino en busca del objetivo final", comentó la también excanciller ecuatoriana al concluir su ponencia en el IV Foro Rusia-Iberoamérica, titulada "La ONU y los retos del multilateralismo".

Durante su intervención, la diplomática se refirió a la necesidad de involucrar a todos los países miembros en actividades multilaterales y recordó que "un sistema de convivencia basado en el derecho internacional es lo idóneo para las Naciones Unidas".

Al mismo tiempo, recordó que "la Asamblea General es una especie de parlamento, el parlamento de la humanidad y debe trabajar sobre el hambre y la paz, por ejemplo".

También dijo que "no hay una sola región en el mundo donde la ONU no haya intervenido para intentar mantener la paz", aunque aclaró que no siempre se consiguieron los propósitos.

Espinosa, de 55 años, poeta y escritora, dijo "haber visto el trabajo humanitario de la ONU, cómo sus hombres arriesgan la vida en desastres naturales, terremotos, siempre somos los primeros en llegar".

"He visitado campamentos de refugiados y he visto lo que allí se hace", recalcó, en tanto recordó que en estos momentos la ONU alimenta a decenas de millones de personas y protege a otros 65 millones que huyen de las guerras, además de trabajar en misiones de mantenimiento de la paz en 14 países.

En su intervención admitió que "habría que preguntarse si la actual arquitectura de la ONU está a la altura de lo que queremos", y admitió que "lo que necesitamos es una organización más eficiente, más capaz de adaptarse a las necesidades. Y más relevante".

"Todos los países que pertenecen a la ONU, los 193, tienen un micrófono para hablar, y no importa el número de kilómetros cuadrados que tengan", dijo, y agregó que el multilateralismo regional puede ayudar.

Según su exposición, en América Latina el multilateralismo regional ha sido débil, pero no en la zona de El Caribe, donde "el Caricom ha tomado brío en muchos temas: energéticos, económicos, climáticos y políticos".

"Los 14 países de Caricom han hecho cosas muy importantes", dijo.

Por último, insistió en que es necesario "resistir a las fuerzas que buscan debilitar el sistema multilateral, tenemos que ser más eficaces, seamos voceros de la eficacia del sistema multilateral (…) Algunos dicen que la ONU es un espacio para ir a conversar y yo defiendo el diálogo para resolver los problemas".

El IV Foro Internacional "Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y perspectivas", se desarrollará hasta el 3 de octubre en esta ciudad, con el patrocinio de la Universidad Estatal de San Petersburgo en coordinación con el Instituto de América Latina de la ACR, el Instituto Bering-Bellingshausen para las dos Américas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la Fundación Egor Gaidar y el Banco Santander, entre otros.