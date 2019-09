Der Spiegel acusa a Zelenski de ofender a Angela Merkel en su conversación con Trump

Esta conversación telefónica tuvo lugar en julio de 2019 y en ella el presidente estadounidense declaró que Alemania "no hacía casi nada" por Ucrania.

"Lo único que hacen es hablar, y creo que eso es algo de lo que usted debería hablar con ellos", declaró Trump. Zelenski le dio toda la razón.

"No está usted un 100% en lo cierto, sino un 1.000%. Y puedo decirle lo siguiente: hablé con Angela Merkel y me reuní con ella. También me reuní con Macron y les dije que no hacen lo suficiente con el tema de las sanciones", declaró.

Según el periódico alemán, estas declaraciones provocaron descontento en Berlín, dado que ambos líderes no mencionaron en su conversación telefónica otros méritos diplomáticos logrados por Merkel.

"En primer lugar, precisamente la canciller alemana y el exministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Steinmeier, hicieron todo lo posible para que la región no se convierta en el centro un conflicto militar", comentó Rolf Mutzenich, miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania.

Ahora, el embajador de Ucrania en Berlín, Andrii Mélnik, tendrá que recuperar las relaciones "destrozadas" entre ambos países, añade Der Spiegel. El diplomático ya destacó que Zelenski aprecia "la participación personal de la canciller alemana" en la vida de su país. A su vez, el senador ruso Alexéi Pushkov escribió en su cuenta en Twitter que a Zelenski "le esperan fricciones con Berlín" tras la publicación de esta transcripción.

El escándalo relacionado con la conversación con Trump explotó cuando el periódico estadounidense The Wall Street Journal aseguró que el presidente estadounidense había pedido a su colega ucraniano investigar el papel de Hunter Biden —hijo de su principal rival en las elecciones de 2020, Joe Biden— en un caso de corrupción. Se lo pidió, según el medio, a cambio de la ayuda financiera para Ucrania.

En el 2014, Hunter Biden se había incorporado a la junta directiva de la compañía ucraniana Burisma Holdings tras la visita oficial que concedió a Ucrania su padre, en aquel momento vicepresidente de EEUU. Posteriormente esta empresa gasística fue acusada de corrupción.

Para desmentir las alegaciones de coacción, Donald Trump ordenó publicar la transcripción de aquella conversación telefónica. El documento reveló que el mandatario estadounidense no había ejercido ningún tipo de presión sobre su colega ucraniano y que no le había prometido conceder la supuesta ayuda financiera. Además, criticó a los representantes del Partido Demócrata y las noticias falsas que habían sido divulgadas por varios medios.