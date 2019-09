Economista de la UNCTAD critica discurso nacionalista de Trump en la ONU

SANTIAGO (Sputnik) — Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere ser patriota debe darse cuenta de que no puede prescindir de la economía mundial, dijo a Sputnik el economista de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Alex Izurieta.

"Nuestro enfoque es obviamente el contrario al discurso del presidente de Estados Unidos; si quiere ser patriota debe darse cuenta que no puede prescindir de la economía mundial", aseguró Izurieta, economista senior de la División de Estrategias de Desarrollo y Globalización de la UNCTAD.

La UNCTAD presentó en Santiago su Informe sobre el Comercio y Desarrollo 2019, en el que sostiene que el mundo debe repensar y modificar por completo su modelo de crecimiento económico, y propone implementar un "".

Este plan, que toma como referencia al "New Deal" implementado en Estados Unidos en la década de 1930 para levantar la economía nacional, busca combatir el bajo crecimiento económico, la desigualdad y, a la vez, el cambio climático.

Izurieta, encargado de presentar el informe, aseguró que se debe lograr una coordinación entre las potencias mundiales y los demás países para superar estos desafíos.

Por eso criticó el discurso proteccionista que el presidente Trump pronunció el martes en las Naciones Unidas, quien dijo que "el futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas".

"El presidente de Estados Unidos se equivoca al pensar que una economía sola, por grande que sea, puede salir adelante sin coordinar sus esfuerzos con el resto del mundo", afirmó el economista.

Izurieta rechazó también la política ambiental de Trump.

"La atención al tema ecológico ha dejado de ser prioritaria en la última administración, y esto es serio porque la economía norteamericana sigue siendo muy dependiente de energía contaminante, y si la economía más fuerte del mundo depende de esto, el problema es mundial", observó.

El economista añadió que "el ambiente es un patrimonio universal, no es un patrimonio patriótico de ningún país individual, y Estados Unidos no va a contribuir a una mejora ambiental mundial si no pone de su parte".

Crecimiento, desigualdad y cambio climático

Izurieta explicó a esta agencia que la UNCTAD decidió abordar los temas económicos y ecológicos en conjunto porque "ambos desafíos están relacionados".

"Si no hay mejoras en el tema climático habrá desastres ambientales, lo que afectará directamente a los que tienen menos recursos para enfrentar una crisis, o sea, los más pobres, y crecerá la desigualdad", dijo.

Por otra parte, "si no abordamos el crecimiento económico no tendremos capacidad productiva para enfrentar los retos del cambio climático, por es necesario cambiar ambas cosas a la vez", concluyó.

El economista explicó que los cambios más urgentes que propone este "New Deal verde" son "la inversión inmediata en nuevas formas de energía, mejorar las condiciones de los salarios de los trabajadores y fomentar el rol del sector público".

El informe plantea en el plano económico reactivar y levantar la banca pública, combatir la evasión tributaria, aumentar el gasto público en bienes y servicios sociales, redistribuir los ingresos y establecer impuestos progresivos; y en materia ambiental establece descarbonizar la economía, crear políticas industriales verdes y promover cambios en el tipo de producción energética, entre otras medidas.

"Ambos desafíos son difíciles, porque una economía petrolera que tiene mayores réditos inmediatos va a querer seguir dependiendo de este, y una economía que se beneficie de las caídas de salario, las va a seguir aprovechando, sin pensar que la energía a petróleo generará más desastres ambientales y las caídas de salario no darán la suficiente demanda para la actividad productiva", sostuvo.

La UNCTAD fue creada en 1964 al alero de las Naciones Unidas para fomentar el comercio y el desarrollo, y su sede se encuentra en Ginebra.