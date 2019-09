Acceso denegado: cómo EEUU "ha convertido a la ONU en su rehén"

La 74 sesión de la Asamblea General de la ONU no ha evitado escándalos. EEUU, anfitrión del evento, ha negado el acceso a varios diplomáticos de otros países. La decisión ha causado polémica entre la comunidad internacional sobre si es aceptable que Nueva York sea la sede de la más importante organización internacional.

Washington negó el acceso a 10 diplomáticos que debían acompañar al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante su agenda en la sede de las Naciones Unidas. Días antes pidió a dos diplomáticos cubanos acreditados ante la ONU abandonar el país de modo "inminente", acusándolos de participar en "actividades perjudiciales para los intereses nacionales".

Además, rechazó la entrega de visas para la comitiva iraní, pero finalmente se vio obligado a emitirlos debido a la presión de las Naciones Unidas, afirmó el portavoz del Ejecutivo iraní, Ali Rabiei. "Son años que EEUU viene convirtiendo a la ONU en su rehén", comentó al respecto Rabiei.

"Incumplimiento de sus propias obligaciones"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó su indignación por el hecho.

"Este es un ejemplo escandaloso de falta de respeto por parte de Estados Unidos hacia los miembros de las Naciones Unidas, así como de incumplimiento de sus obligaciones como país anfitrión de la organización mundial", comentó la portavoz de Exteriores, María Zajárova.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Consejo de la Federación —Cámara Alta del Parlamento ruso—, Konstantín Kosachov, había declarado pocos días antes que no había recibido visado estadounidense y que no podría acudir a Nueva York, tal y como estaba previsto. Más tarde, se informó de que varios otros diputados rusos tenían un problema similar.

"Este es un escandaloso ejemplo de falta de respeto de Estados Unidos hacia otros miembros de la ONU (...) La necesidad de cumplir con sus propios compromisos internacionales será el tema central de la conversación de [el ministro de Exteriores de Rusia Serguéi] Lavrov con [el secretario de Estado Mike] Pompeo en Nueva York", concluyó Zajárova

La Embajada de EEUU en Rusia se ha negado a comentar la denegación de visas, calificándola como un caso aislado.

Irán comentó esta situación en un tono similar, después de que EEUU rechazara el visado a la delegación del presidente iraní, Hasán Rohaní.

"El rechazo de visados a la delegación del presidente, algunos vicejefes de la Administración y un grupo de periodistas viola los compromisos diplomáticos asumidos por el Gobierno de EEUU como miembro de la ONU", declaró el responsable de comunicación de la oficina del presidente iraní, Parviz Esmaeili.

¿Puede EEUU obstaculizar la entrada de diplomáticos a actos de la ONU?

El hecho de que la Embajada estadounidense no expidiera visados a varios miembros de la delegación rusa es una flagrante violación de las normas que el propio país ha suscrito, dijo a Sputnik Serguéi Ordzhonikidze, ex secretario general adjunto de Naciones Unidas y ex director general de la oficina de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), que hoy ejerce como presidente del Consejo Cívico Ruso para la Cooperación Internacional y la Diplomacia Pública.

"Hay un acuerdo entre la ONU y Estados Unidos. Está claramente establecido que EEUU está obligado a conceder y expedir visados a los representantes de otros Estados que son enviados a la sesión de la ONU. Washington ha violado las reglas que ha suscrito", destacó.

En su opinión, si esta práctica continúa, es posible volver a plantear en las Naciones Unidas la cuestión de trasladar la sede a otro lugar.

Ordzhonikidze añadió que no es la primera vez que ocurre una situación similar, ya que Estados Unidos a menudo "utiliza esta palanca de presión contra los Gobiernos no deseados para ejercer presión política sobre ellos". Es inaceptable, porque la ONU fue creada como una plataforma donde cada parte puede expresar su opinión.

El experto recordó que, cuando Washington denegó los visados a algunos miembros de delegaciones árabes en los años 70, estos Estados ya plantearon la cuestión de trasladar la sede de la ONU a algún otro país.

"Aparentemente, es hora de volver a hablar de ello... Si no puede cumplir con sus obligaciones y la sede no puede funcionar normalmente, puede valer la pena pedir a otro país que asuma estas obligaciones. Por ejemplo, en Suiza nunca tuvimos tales problemas", subrayó.

Decisión política, no técnica

Varios periodistas, entre ellos de Sputnik, también han hablado con Konstantín Kosachov, quien sufrió en sus carnes la reciente política de visados estadounidense.

"En 1945, cuando se formó la ONU, EEUU ofreció sus servicios como país anfitrión, pero desde entonces su política ha sido cada vez más dura y ha tenido cada vez más excepciones. Estas excepciones solo les tocan a los países que se oponen a EEUU, los que no están de acuerdo con su posición de singularidad y hegemonía. Este año, la situación ha tomado un cariz escandaloso, ya que 10 integrantes de la delegación rusa no obtuvieron visados para viajar a la Asamblea General de la ONU, entre ellas dos miembros de la delegación oficial. Y la delegación oficial se forma por una orden especial del presidente", comentó Kosachov.

"Es una decisión política y en ningún caso técnica", recalcó, señalando que EEUU tuvo casi dos meses para tramitar documentos necesarios para los diplomáticos rusos y tampoco les advirtieron de antemano de que no se los concederían.

Kosachov también prometió una respuesta "susceptible y dolorosa" al país norteamericano, ya que no le parece posible pasar por alto una ofensa tan grave.