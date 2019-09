Canciller uruguayo: Montevideo deja el TIAR porque se usa para violar el derecho internacional

"Uruguay se va a ir del TIAR. Va a denunciar el tratado y va a presentar una nota este martes (...) porque hay una clara intención de violar el derecho internacional. El derecho internacional no admite y prohíbe las amenazas, el uso de la fuerza y las sanciones unilaterales", dijo a Sputnik Nin Novoa.

El fin del TIAR es asegurar la paz por todos los medios posibles, proveer ayuda recíproca para hacer frente a los ataques armados contra cualquier estado americano y conjurar las amenazas de agresión contra cualquiera de ellos, dijo Rodolfo Nin Novoa

El canciller indicó que la resolución que se tomó el 23 de septiembre va en el camino contrario de la paz y del objetivo intrínseco del TIAR.

"No tiene ningún objeto pertenecer a un organismo que fue creado en plena Guerra Fría, de hace 72 años, que nunca se aplicó y que cuando se utiliza se hace en contra de uno de los países integrantes de América", agregó.

En el artículo octavo de la resolución que se votó el 23 de septiembre se apela precisamente a tomar todas las acciones necesarias e incluso el empleo de las Fuerzas Armadas, dijo el canciller.

El artículo octavo dice que el tratado habilita medidas como el retiro de los jefes de misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, y el empleo de las Fuerzas Armadas.

"El TIAR no fue creado para intervenir militarmente a países de la región, salvo en defensa de un país agredido. En este caso, no existe ninguna agresión externa de Venezuela", agregó.

La reunión de los países TIAR se celebró después de que Caracas suspendiera las negociaciones con el líder de la oposición venezolana, respaldada por EEUU, Juan Guaidó, luego de nueva ronda de sanciones estadounidenses.

Venezuela sufre una crisis política y económica que se intensificó en enero pasado cuando Guaidó se declaró "presidente encargado" del país.

Además, el canciller aseguró que el único que puede intervenir militarmente a Venezuela es EEUU porque no hay fuerzas armadas de países latinoamericanos con la capacidad de hacerlo.

"Lamentablemente, el pueblo venezolano está armado y no me parece que vaya a aceptar mansamente una intervención militar de un país extranjero; por otro lado, el único que puede intervenir es EEUU porque no creo que haya fuerzas armadas de países vecinos capaces de hacerlo", dijo Nin Novoa.

Agregó que detrás del deseo de EEUU de intervenir militarmente a Venezuela se esconde la intención de obtener el petróleo del país caribeño.

"El TIAR es una medida impulsada por EEUU, a la que se le suman otros países. Prefiero no adjudicar intenciones. Pero parece bastante evidente, porque así lo han declarado algunos principales miembros del Gobierno norteamericano, que atrás de la intervención militar está el uso del petróleo venezolano, que tiene las mayores reservas mundiales de ese combustible", agregó.

Sanciones de EEUU contra Rusia, Cuba y Venezuela

Además, Nin Novoa declaró que las sanciones económicas que aplica EEUU contra Rusia, Cuba y Venezuela son "ilegales" porque no están permitidas en el derecho internacional.

"Las sanciones económicas no están permitidas en el marco del derecho internacional. Son ilegítimas, no se puede andar sancionando y bloqueando los recursos de los países desde el punto de vista económico", dijo el ministro.

Las sanciones unilaterales son "ilegales" porque el único órgano competente para imponerlas es el Consejo de Seguridad de acuerdo a la carta de la Organización de las Naciones Unidas, explicó el canciller.

"Ni las sanciones ni el uso de la fuerza pueden ser aplicadas sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El resto es una violación a las disposiciones del derecho internacional", agregó.

Desde el enero pasado, EEUU ha intensificado las sanciones a altos cargos del Gobierno de Maduro y ha adoptado medidas punitivas de carácter comercial y financiero.

Por otro lado, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo que el bloqueo de EEUU acumula un perjuicio para la isla de 922.630 millones de dólares desde su entrada en vigencia hace casi 60 años.

Asimismo, el 2 de agosto, el Departamento de Estado (Cancillería) de EEUU anunció que impondrá nuevas sanciones a Rusia desde el 26 de agosto por el supuesto envenenamiento del exespía británico Serguéi Skripal el año pasado en el Reino Unido, acusaciones que Moscú rechaza rotundamente y considera infundadas.