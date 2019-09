Gantz afirma que él dirigirá el Gobierno de unidad en Israel y no aceptará dictados

"Estoy interesado y tengo la intención de formar un gobierno de unidad, amplio y liberal bajo mi liderazgo", señaló Gantz en un comunicado antes de la primera reunión de los partidos que integran Azul y Blanco.

Con el recuento del 97% de los votos, la coalición centrista ha obtenido 33 escaños en las elecciones generales celebradas en Israel el 17 de septiembre. El Likud, de Netanyahu, ha logrado 31 asientos en el Parlamento.

"Para formar un gobierno de unidad no se presentan bloques y giros políticos, sino honestidad, habilidad política, responsabilidad y seriedad", afirmó Gantz en referencia al acuerdo del bloque político que Netanyahu firmó con los líderes de los partidos religiosos y de Yamina (Derecha), nacional-religioso de ultraderecha.

"Después de una elección forzada en Israel, [el país] votó y tomó una decisión clara. La gente votó por la unidad y Azul y Blanco ganó las elecciones. Es el partido más importante. El pueblo israelí también quería un gobierno de unidad", agregó el exgeneral.

Gantz declaró que su partido "provocará un cambio real y curará a la sociedad israelí", y subrayó que no aceptará ningún dictado. "Esta negociación requerirá paciencia y apegarse a nuestros principios. No habrá atajos", sentenció el líder de Azul y Blanco.

Netanyahu ofreció a Gantz "formar un gobierno de unidad", después de admitir que su partido, el Likud, y sus socios de derecha, ultraderecha y religiosos no tienen suficientes escaños para formar un ejecutivo solos.

"No tenemos otra opción que formar un amplio gobierno de unidad, lo más amplio posible, que esté integrado por todos los que se preocupan por el estado de Israel", señaló Netanyahu en un vídeo distribuido en redes sociales.

התוקפנות של איראן גוברת בזמן האחרון, כולל במפרץ, וזהו בדיוק הזמן להוסיף לחצים וסנקציות. אני שמח שהנשיא טראמפ עשה בדיוק את זה. pic.twitter.com/DBFkKptwIb — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 18, 2019

El primer ministro reconoció que había prometido un ejecutivo de derechas, pero señaló que "desafortunadamente, los resultados electorales han mostrado que es imposible, el público no decidió entre los dos bloques [derecha y religiosos frente a centro-izquierda con apoyo de los árabes]".

Netanyahu llamó a Gantz a reunirse con él lo antes posible para iniciar el proceso de formación de una coalición. Según el diario israelí 'The Jerusalem Post', la oficina del primer ministro ha llamado ya a los colaboradores de Gantz para agendar una reunión hoy mismo.

"La nación espera de nosotros, de ambos, que mostremos responsabilidad y actuemos cooperando", subrayó Netanyahu.

"No podemos y no tenemos razones para ir a unas terceras elecciones. Me opongo. Un gobierno de unidad amplio es lo que nos han pedido hoy", añadió el primer ministro.

A lo largo de las dos campañas electorales de este año, el líder de Azul y Blanco aseguró que no formaría un gobierno con Netanyahu mientras sobre el actual primer ministro pesara la posible acusación formal por tres casos de corrupción. Netanyahu tiene una audiencia previa a la acusación con el Fiscal General del Estado, Avihai Mandelblit, los días 2 y 3 de octubre.