Estado de Miranda: oposición venezolana debe cambiar de actitud sobre sanciones de EEUU

"Nosotros les hemos dicho que no tiene sentido seguir hablando para suspender las sanciones si ellos al mismo tiempo las están aplaudiendo y solicitando (...) Ellos tienen que cambiar su actitud en cuanto a las sanciones que le hacen daño a todo el pueblo venezolano y además son ilegales por ser extraterritoriales", dijo Rodríguez, de visita en Moscú.

Sobre la suspensión de las conversaciones en la isla caribeña acotó que "uno de los elementos fundamentales del diálogo es la suspensión de las sanciones", mientras que "la oposición que está presente en ese diálogo no solamente no trabaja para suspender las sanciones, sino que las estimula, que las aplaude".

Preguntado sobre el futuro de las conversaciones, el gobernador expresó que "el diálogo siempre tiene futuro, siempre tiene que haber un espacio de encuentro".

"La guerra, la violencia nunca puede ser una opción, nosotros vamos a seguir apostando a la racionalidad política", enfatizó.

El alto funcionario oficialista, quien también se ha desempeñado al frente de varios ministerios, calificó de lamentablemente que en Venezuela haya varias oposiciones.

La oposición que está sentada en la mesa de diálogos en Barbados, según Rodríguez, es "una oposición completamente subordinada a los intereses de Estados Unidos".

"Nosotros hemos dicho que podemos tener una relación de respeto y conveniencia mutua con EEUU, pero no de subordinación, y es importante que quede claro ese mensaje", manifestó.

Recordó que "Venezuela hasta las sanciones de enero era un proveedor seguro de petróleo para EEUU".

"Sus sanciones son las que no nos han permitido seguirle vendiendo petróleo, porque lamentablemente a veces EEUU no busca socios en el mundo, sino que busca subordinados y en el Gobierno bolivariano no los va a conseguir", reiteró.

Explicó que, al mismo tiempo, Caracas mantiene diálogos permanentes "con otras oposiciones venezolanas, más patriotas, más soberanas", con las que trabajan para superar la política de bloqueo y de sanciones que le ha impuesto EEUU.

El 7 de agosto, el Gobierno de Venezuela informó que decidió suspender su participación en las reuniones del diálogo de Barbados con la oposición previstas los días 8 y 9 de ese mes, ante las sanciones que impuso EEUU a la nación sudamericana.

El presidente Maduro aseguró que la decisión obedecía a que la oposición celebró las medidas económicas impuestas por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien a principios de agosto firmó un decreto para congelar todos los bienes del Estado venezolano en jurisdicción estadounidense

Ante la suspensión del diálogo, el 14 de agosto una delegación de Noruega llegó a Caracas para reunirse con representantes del Gobierno y de la oposición para restablecer las conversaciones entre las partes, confirmó a Sputnik una fuente cercana a ese proceso.

El Gobierno del país nórdico había indicado en un comunicado que se encontraba en contacto con ambas partes a fin de retomar el proceso para una salida negociada a la crisis en Venezuela.

Los contactos que inició Noruega en mayo pasado suponen el primer acercamiento entre representantes del Gobierno y la oposición desde la más reciente crisis política.