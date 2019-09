Registran las oficinas del político opositor Alexéi Navalni por toda Rusia

La operación policial es parte de una investigación por supuesto blanqueo de dinero. Las autoridades creen que la fundación del activista político opositor se utilizó para lavar unos 15,3 millones de dólares desde 2016. La Policía rusa aún no ha comentado oficialmente los registros.

Navalni y sus partidarios habían participado en la organización de una serie de protestas masivas en Moscú antes de las elecciones del 8 de septiembre, en las que los rusos escogieron a sus parlamentarios regionales y a sus gobernadores en muchas regiones del país.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Navalni junto a la prensa en un juzgado de Moscú el 22 de agosto de 2019.

Las manifestaciones estaban destinadas a presionar a la comisión electoral para permitir que una docena de candidatos de la oposición se postularan a pesar de no presentar los documentos necesarios. En particular, la Comisión Electoral de Moscú informó que entre las firmas reunidas de los aspirantes vetados se encontraron repeticiones, aquellas que pertenecen a personas fallecidas o inexistentes, que no residen en el municipio por el que dieron su firma o que no confirmaron haber firmado por el aspirante.

Navalni instó a la población hasta el día de los comicios a votar por cualquier candidato de su circunscripción que se mostrase contrario al partido en el Gobierno, Rusia Unida, mediante un sistema denominado 'votación inteligente'.

Mientras tanto, en Moscú, el partido oficialista perdió 12 concejales con respecto a las elecciones anteriores. Los candidatos avalados por el partido Rusia Unida lograron en Moscú 26 de los 45 escaños en la asamblea de la capital rusa, frente a los 19 de la oposición.