EEUU amenaza con dejar sin ayuda financiera a los países que elijan apoyar a China

El plan propuesto en el proyecto de la directiva presidencial, obtenido por el portal Politico, puede conducir a que EEUU deje de ayudar a países que no apoyan a Washington en disputas internacionales o se alinean con rivales como China. Si bien el documento no explica qué deberían hacer otros Estados para demostrar su lealtad, Trump y sus aliados hicieron varias insinuaciones sobre el tema en el pasado. En particular, dijeron que votar junto con Washington en foros como la ONU podría ser un factor clave.

La exembajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley una vez se refirió a Sudáfrica como el país que no apoya frecuentemente a Washington en esta organización e insinuó que las autoridades estadounidenses deberían reconsiderar su ayuda, la mayor parte de que se otorga a los programas de lucha contra el VIH-SIDA.

"Cuando la ayuda se envía a los países que reciben nuestra generosidad y muerden nuestra mano en vez de unir sus armas con nosotros, llega la hora de dejar de otorgarla", escribió Haley en un artículo.

Según Político, el actual plan puede afectar seriamente a los Estados del llamado 'tercer mundo', especialmente los de África, Asia y América Latina.

Una de las metas que busca conseguir la directiva es "ampliar el liderazgo de EEUU en el sistema energético global", incrementando el acceso de ciertos países a una energía asequible y segura. Distintos funcionarios de la Administración Trump ven en las fuentes de energía una importancia crítica: pueden ayudar al país norteamericano a adelantar rivales como China y Rusia.

Además, el documento indica que Washington debería pasar de los pagos obligatorios a los voluntarios en ciertas instituciones de la ONU que no sirven a los intereses de EEUU, sin especificar cuáles son estos organismos.

El actual enfoque permitirá ahorrar dinero y motivará a otros países a alinearse con EEUU pero ya ha decepcionado a los trabajadores humanitarios y a los miembros del Partido Demócrata.

Por ahora no está claro cuando Trump revelará la nueva directiva, que todavía puede ser alterada o saboteada por completo. Sin embargo, su proyecto es el resultado de muchos meses de trabajo. La publicación de su versión final cumplirá la promesa de Trump de reconsiderar la ayuda financiera de EEUU.

"Nosotros examinaremos lo que funciona y lo que no, comprobaremos si los países que reciben nuestros dólares y nuestra protección, realmente comparten nuestros intereses. Para adelantar, otorgaremos ayuda solo a aquellos que nos respetan y que francamente son nuestros amigos" declaró Trump el año pasado al comparecer ante la Asamblea General de la ONU.

El proyecto de la directiva enfatiza que EEUU enfrenta una renovación de "la gran competición energética". Es el término que se refiere a la creciente rivalidad por la influencia geopolítica entre Washington, Moscú y Pekín. Esta rivalidad ahora es mucho más complicada que la que había durante la Guerra Fría, concluye el medio estadounidense.