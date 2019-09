Lavrov explica por qué China no es el hermano mayor de Rusia

En una entrevista con el diario ruso Izvestia, Lavrov comentó la idea de que la China moderna desempeña el papel de un hermano mayor para Rusia. Este mito está dominando la prensa occidental y en julio pasado encontró su representación gráfica en la portada de la revista británica The Economist.

Según el ministro, tales categorías y comparaciones no deberían caracterizar las relaciones entre los dos países. Lavrov recordó que, como Moscú subraya repetidamente en sus documentos doctrinales y actividades prácticas, se trata de las relaciones entre los Estados soberanos, no importa, si es China o "algún país pequeño". Estas relaciones se construyen sobre la base del beneficio mutuo y no son objeto de un dictado de cualquier lado.

"Siempre existe el deseo de obtener algún tipo de beneficio, pero si desea obtener este beneficio a través de una relación con un compañero, debe comprender lo que puede darle a cambio", notó Lavrov.

Aclaró que tales relaciones implican compromisos y la búsqueda de consenso, que es lo que se observa en las relaciones entre Moscú y Pekín, que han alcanzado un nivel sin precedentes. Incluyen compromiso estratégico y asociaciones multifacéticas, concluyó.