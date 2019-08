Lavrov califica de legítimas las acciones del Ejército sirio en Jan Sheijun

El canciller señaló que para atajar las operaciones de los terroristas se lanzan ataques contra los blancos que representan la mayor amenaza al territorio sirio y la base aérea rusa en Hmeymim.

"No hubo acuerdos de que no se respondiera a las acciones de los terroristas que abren fuego, así que lo que hizo el Ejército sirio al eliminar este foco en Jan Sheijun, fue completamente legítimo y necesario en cuanto a los objetivos establecidos por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en Siria", dijo Lavrov en una conferencia de prensa en Moscú.

Lavrov señaló también que las acciones de las tropas sirias apoyadas por la Fuerza Aeroespacial de Rusia en la región de Jan Sheijun y sus alrededores, no violan ningún acuerdo con Turquía.

Al mismo tiempo, aún no es posible organizar el patrullaje militar conjunto de Rusia y Turquía en la provincia de Idlib, añadió el ministro.

"Propusimos organizar patrullas conjuntas. Hasta ahora no ha sido posible hacerlo", apostilló Lavrov.

Regreso al G8

Además, Lavrov declaró que Rusia no tiene la intención de plantear su regreso al Grupo de los Ocho (G8), del cual fue excluida en 2014.

"No le pedimos nada a nadie. No hemos hecho ninguna petición con respecto [al regreso de Rusia al G8] y no lo vamos a hacer", subrayó Lavrov.

Agregó que los asuntos más importantes se resuelven en la actualidad en el marco del Grupo de los 20, que también incluye a los miembros del Grupo de los Siete.

Sin embargo, Moscú no trata de "evitar los contactos con el G7".

"En el G20 están todos, tanto los miembros del G7 como los del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y nuestra posición en el G20 es determinada por los enfoques coordinados con el BRICS", dijo Lavrov.

Rusia comenzó a participar en las cumbres del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Estados Unidos) a mediados de los años 90 e ingresó como miembro de pleno derecho en 2002, con el grupo pasando a llamarse G8.

La participación de Rusia fue suspendida en 2014 por los líderes de los otros siete países en medio de las tensiones por la crisis de Ucrania y la reincorporación de Crimea.