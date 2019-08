China insta a EEUU a cumplir con sus obligaciones y no sermonear a otros países

PEKÍN (Sputnik) — EEUU debería centrarse en sus propias obligaciones internacionales y no enseñar a otros países qué deberían hacer y cómo, declaró el portavoz de la Cancillería china, Geng Shuang, al comentar un nuevo informe estadounidense sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

El jueves 22 de agosto el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de varios acuerdos de control de armas, de no proliferación y de desarme. Este documento apunta a que Rusia no respeta los acuerdos y es probable que China no respete la moratoria sobre las pruebas nucleares.

"Estados Unidos ante todo debe hacer caso a sus propias obligaciones y centrarse en su cumplimiento en vez de sermonear a los demás", dijo Geng.

El diplomático resaltó que los acuerdos y mecanismos de control de armas y no proliferación son "pilares de la seguridad internacional, la estabilidad y la paz" y se deben respetar en su plenitud.

"China siempre ha sido un país responsable y siempre ha cumplido con sus compromisos internacionales y todo el mundo lo ve claramente", acotó.

El 2 de agosto, Washington rompió definitivamente el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF) que prohibía el despliegue de misiles de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.

El acuerdo, considerado piedra angular de la seguridad en Europa, había sido firmado en 1987 y no tenía fecha de caducidad.

Rusia suspendió también su compromiso con el Tratado INF, en respuesta a EEUU, pero al mismo tiempo dejó claro que no desea implicarse en una nueva carrera armamentista, mantiene sus propuestas de desarme y esperará a que la otra parte esté dispuesta a entablar conversaciones al respecto.